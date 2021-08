Ambev abre mais de 300 vagas de estágio e trainee em todo o Brasil

A Ambev abriu nesta terça-feira, 31, as inscrições para seus programas de estágio, estágio Representa e trainee. Ao todo, são mais de 300 vagas para novos talentos de todo o Brasil.

Com os processos online e que prometem feedback em todas as etapas, os três programas são abertos para um público amplo: não há limite por faculdade, curso, idade ou nível de inglês.

A empresa busca por candidatos para ocupar cargos nas áreas de Finanças, Tecnologia, Negócios, Supply e Logística.

Segundo Nathalya Crisanti, gerente de Atração da Ambev, a empresa busca pessoas com sede de aprender, conectar e realizar. “É isso que faz a nossa geração ser além dos rótulos”, comenta ela.

O programa Representa é o único com uma exigência mais específica: as vagas são voltadas para estudantes negros e negras. O programa é similar ao de estágio, mas foca no desenvolvimento acelerado de carreira desse público-alvo.

E os candidatos de todos os processos podem esperar por novidades na seleção. O tradicional teste de lógica foi substituído por jogos inovadores e interativos. E a etapa de vídeo se tornou mais flexível. Agora, cada pessoa pode escolher se quer ou não aparecer no vídeo.

E uma última novidade: pela primeira vez, o trainee terá vagas na área de logística. E essa trilha se junta às outras três trilhas de carreira nas áreas de Business, Supply e Tech.

A Ambev oferece bolsa de estudo de inglês para os contratados e outros benefícios, como salário extra no primeiro mês de contrato, mentoria, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de setembro pelo site.

