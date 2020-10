Amazon, Netflix, Nubank e outras empresas têm mais de 3.600 vagas

Para quem está em busca de uma nova oportunidade de emprego, diversas grandes empresas e startups estão contratando no momento.

Como o Carrefour, diversas empresas começaram a oferecer vagas com home office para sempre, já pensando em novos modelos de trabalho após a pandemia sem precisar da equipe completa no escritório.

Uma das tendência para o futuro do trabalho, defendida pelo presidente do Google, agora será o modelo híbrido, com os colaboradores dividindo seu tempo entre a operação presencial e remota.

A Centauro e o Magalu somam 1.800 vagas temporárias para se preparar para a demanda da Black Friday e do Natal.

Confira a seleção de vagas de emprego em diversas empresas:

A empresa iniciou processo para contratar 1.400 profissionais para vagas temporárias e efetivas no final do ano. São para cargos de vendedores e assistentes para mais de 200 lojas de artigos esportivos em todo o Brasil, assim como oportunidades nos centros de distribuição em Jarinu (São Paulo) e Extrema (Minas Gerais).

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar seis dias por semanas. Veja mais no site.

Eles querem preencher 600 vagas de comandantes, pilotos, comissários, gerentes de aeroporto, técnicos de manutenção e coordenadores. A empresa vai formar uma nova companhia aérea. As inscrições para as vagas estão sendo feitas exclusivamente pelo site.

Magazine Luiza

O Magazine Luiza tem 400 vagas de emprego temporárias abertas em Franca para o cargo de atendente do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), mais conhecido como Luiza Resolve. Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais e facilidade com informática para realizar buscas online e usar os sistemas internos, além de ter boa digitação. Veja mais no site.

SITY Inc

São 200 vagas para agentes de contas autônomos. Os profissionais vão cuidar do relacionamento com os motoristas do app de mobilidade. O trabalho será remoto e fica a cargo do agente definir seus horários. A remuneração será calculada partir de um comissionamento por serviços, produtos e performance dos motoristas de sua carteira, e poderá chegar em até R$ 10 mil reais ao mês. Veja mais no site.

São 160 vagas abertas, principalmente para cargos relacionados a tecnologia e produtos, e focadas em profissionais mais experientes. Entre as oportunidades, se destacam as vagas de Data Engineer, Site Reliability Engineer, Software Engineer, Software Engineer Front-End, Software Engineer in Test e Product Manager. Confira as vagas no site.

Amazon

A empresa tem mais de 100 vagas abertas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Confira no site de carreiras da empresa.

Cargo X

A startup da área de logística anunciou 100 vagas de emprego abertas até o final de 2020. As contratações começam agora em outubro e, por enquanto, os novos colaboradores entrarão na empresa em regime de home office. Os interessados podem acompanhar as vagas pelo site ou pelo LinkedIn.

Carrefour

O Grupo Carrefour Brasil está com 90 vagas de abertas para a área de tecnologia da informação. Entre as oportunidades, 50 são para o Banco Carrefour e 40 para a área de Varejo. São cargos de segurança da informação, dados, desenvolver, analista, entre outros.

As vagas estão disponíveis pelo site do Vagas.com e pelo LinkedIn da empresa.

São 80 posições abertas nas áreas de tecnologia da informação, negócios digitais e operação de lojas. Mesmo com a sede em Porto Alegre, diversas oportunidades darão a possibilidade de fazer trabalho remoto. São cargos desde o nível de analista até a gerência. Algumas das vagas são para a instituição financeira da companhia, a Realize CFI. Confira as vagas da Renner aqui e da Realize CFI aqui.

Creditas

A fintech tem mais de 48 vagas em diversas áreas na cidade de São Paulo e Porto Alegre. Confira no site.

99

A empresa tem 44 vagas abertas em diversas cidades e áreas de atuação. Confira aqui.

Contabilizei

O escritório de contabilidade digital, continua contratando e tem 40 vagas no modelo remoto. Eles viram o aumento da demanda durante a pandemia, com um crescimento de 100% comparado ao ano anterior, pois oferecem serviços de administração de contabilidade totalmente online. Confira as vagas no site.

SoluCX

A empresa abriu processo seletivo para 40 novas vagas, em modelo presencial e home office, para estágios e cargos de especialistas em diferentes áreas. Para se inscrever, é necessário acessar a aba “Trabalhe Conosco” no site da empresa e submeter o currículo.

Escale

A empresa está com 33 vagas abertas e oportunidades vão desde posições de engenheiro de Software até Analista SEO, UX Writer, Product Manager, entre outras. Confira no site.

IFood

A empresa tem cerca de 32 vagas abertas em diversas cidades e com algumas oportunidades oferecendo home office. Confira aqui.

Quero Educação

A startup tem mais de 30 vagas em São José dos Campos e São Paulo, com oportunidades para estagiário, analista e líder de vendas, qualidade e trainamento, entre outros. Veja mais aqui.

Rappi

São cerca de 30 posições abertas em diversas cidades. Confira pelo LinkedIn.

TikTok

A empresa da nova rede social da moda tem 30 vagas em São Paulo para Operações, Marketing, Vendas e outras área. Confira na página.

Microsoft

A empresa de tecnologia tem 29 vagas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades. Confira no site.

Grupo Uni.co

Empresa das marcas Imaginarium, Puket e Mind tem 25 vagas abertas em São Paulo e Santa Catarina. Interessados devem enviar o CV por e-mail (colocando no assunto o cargo pretendido): genteegestao@grupounico.com.

As vagas abertas em São Paulo são para analista comercial, analista de abastecimento, analista de projetos digitais, analista de redação, analista UX digital, assistente de compras, assistente de SAF (Serviço de Atendimento ao Franqueado), comprador (a) de moda têxtil, desenvolvedor (a) .Net, designer de produto, designer gráfico, estágio em gente e gestão, estágio em projetos digitais, gerente de marketing, programador (a) web front-end e web designer. Já em Santa Catarina, as vagas são para assistente de relacionamento/SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estágio em controladoria, inspetor (a) de qualidade externo e supervisor(a) de relacionamento/ SAC.

ContaZap

São 24 vagas para Redator, Analista de Planejamento de Marketing, Analista de Crm, Desenvolvedor Node, Desenvolvedor Python, Analista de UX, Analista Contábil, Analista de Chatbot, Product Owner Chatbot eCientista de Dados Jr. As vagas são para trabalhar no novo escritório da empresa, em Balneário Camboriú (SC). Os interessados podem se candidatar por meio do email vagas@contazap.com.

QuintoAndar

São 21 vagas abetas na cidade de São Paulo, com oportunidades na área de tecnologia, operações, marketing e legal. Confira no site.

C6 Bank

O banco digital tem 19 vagas no seu escritório de São Paulo e para diversas áreas. Confira aqui.

Amaro

A startup tem mais de 18 vagas abertas. A maioria é em São Paulo, mas a empresa continua com a equipe em home office. Há também oportunidades para vendedores com contrato temporário. Confira no site.

Sotran Logístic

São vagas para embarcadores (6), coordenadores de logística (2), engenheiro desenvolvedor de Android (1), designer de produto (1), gerente de produto (1), analista de infraestrutura de TI (1), coordenador de operações (1), coordenador de logística pleno (1) e gerente de logística (1). Confira aqui.

GO.K

A consultoria de inovação digital está em busca de 14 profissionais para contratação imediata, com vagas home office e presenciais. Todas as vagas são para área de tecnologia e os interessados podem se inscrever pelo site.

KingHost

A empresa tem vagas de analista de infra de redes PL, assistente de retenção e jovem aprendiz para retenção. O foco das contratações será para candidatos negros e para mulheres. Interessados podem enviar currículo para: talentos@kinghost.com.br

SKY

A companhia disponibiliza vagas que vão de cargos de Analista a Especialista, nas áreas de Marketing, Segurança da Informação e Recursos Humanos. Os interessados nas oportunidades podem conferir mais detalhes e se candidatarem acessando o site da SKY.

BYD

A empresa de energia limpa e veículo elétricos tem 8 vagas abertas para Analista de Contas a Pagar, Analista de RH (Global Mobility), Comprador, Mecânico de Pós Vendas, Supervisor de Operações, Supervisor de Almoxarifado, Gerente de Comunicação e Social e Supervisor de Track Switch. Veja mais no site.

Nubank

A startup tem vagas abertas em São Paulo e em outras localidades da América Latina, como Bogotá e na Cidade do México. Confira no site de carreiras.

Netflix

A empresa de streaming de filmes e séries tem seis vagas de emprego abertas em São Paulo. Confira aqui.

Kenoby

A empresa está com processo seletivo aberto para 6 vagas de desenvolvedor. Confira aqui.

Repassa

A startup de moda consciente e brechó online tem seis vagas para desenvolvedoras Backend Ruby ou Frontend React, com preferência para a contratação de mulheres. Confira no site.