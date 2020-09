Nessa semana, o Brasil ganhou um novo unicórnio: a VTEX, empresa de tecnologia para o comércio eletrônico, recebeu um aporte de 225 milhões de dólares e passou a ser avaliada em 1,7 bilhão de dólares.

Com o aumento no número de clientes no meio da pandemia, a equipe também precisou crescer. Segundo a empresa, os fundos serão usados para contratar novos talentos, inovar sua plataforma e acelerar o crescimento nos mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico.

No momento, são 160 vagas abertas, principalmente para cargos relacionados a tecnologia e produtos, e focadas em profissionais mais experientes. Entre as oportunidades, se destacam as vagas de Data Engineer, Site Reliability Engineer, Software Engineer, Software Engineer Front-End, Software Engineer in Test e Product Manager.

As vagas são para as sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e João Pessoa, mas quem entrar no time de produtos já poderá fazer home office para sempre. A empresa avalia que outros cargos também poderão entrar no novo modelo de trabalho.

Dessa forma, para atrair mais profissionais, eles abriram as oportunidades para candidatos de qualquer lugar no Brasil (e até fora do país).

“Este modelo de trabalho nos permite ampliar o universo de atração, de forma global, retirando a restrição de contratar apenas pessoas que residem nos grandes centros urbanos”, afirma Flavia Vergili, diretora global de pessoas da empresa.

Os investimentos na área de pessoas vão continuar até o final do ano. A empresa planeja abrir programa de trainee, o VTEX DCS, e o desafio universitário TETRIX.

As inscrições do desafio vão até amanhã, dia 30, e pode entrar no Guinness Book como maior desafio universitário do mundo — a edição já ultrapassa os 50 mil inscritos. A empresa comemora a grande diversidade de gênero na iniciativa, com 60% dos inscritos sendo mulheres.

Quem se inscreve deve responder 100 questões de negócios que serão apresentadas a cada etapa. A semifinal e a final serão realizadas na sede da empresa no Rio de Janeiro.

Por causa da pandemia, a empresa terá protocolos de segurança para fase presencial e ainda vai pagar os testes de covid-19 para todos os participantes. Quem não se sentir confortável em participar, ainda poderá participar remotamente.

Eles aceitam participantes de todos os cursos de graduação, ainda cursando ou formados em até 2 anos e meio. O prêmio final é uma viagem a destinos nos cinco continentes. Confira mais sobre o prêmio aqui.

Para as vagas efetivas na empresa, acesse o site.