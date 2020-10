Companhia aérea da Itapemirim já recebeu 10 mil currículos para 600 vagas

O Grupo Itapemirim começou a receber currículos na última sexta-feira, 9, criar sua nova companhia de aviação.

Até o momento, eles já receberam mais de 10 mil currículos e inscrições para preencher 600 vagas de comandantes, pilotos, comissários, gerentes de aeroporto, técnicos de manutenção e coordenadores.

O objetivo é que a ITA Transportes Aéreos comece a voar em março de 2021. Até o fim do ano a empresa receberá três aviões Airbus A320 de um total de dez previstos para a primeira fase.

Para Sidnei Piva, presidente executivo do Grupo Itapemirim, as primeiras contratações serão imporantes para criar um atendimento acolhedor e com boa experiência de usuário. Por isso, é essencial que os candidatos tenham esse foco em mente na seleção.

Segundo ele, o objetivo da nova companhia é democratizar o voo no Brasil.

A expectativa é que a empresa alcance mais de 15 mil candidatos nesse processo. As inscrições para as vagas estão sendo feitas exclusivamente pelo site e processo será dividido em duas partes. Haverá uma avaliação de capacitação e uma análise dos currículos.

Confira abaixo as vagas e os requisitos para comandantes, copilotos e comissários:

Operações de voo: Comandantes, Copilotos, Comissários e Despachante operacional de voo (DOV).

Aeroportos: Gerente de aeroporto, Supervisor de aeroporto e Agente de aeroporto

Manutenção de aeronaves: Técnico de manutenção Junior, Técnico de manutenção Pleno, Técnico de manutenção Sênior, Inspetor de manutenção, Técnico de planejamento, Técnico de trouble shooting MCC, Supervisor de trouble shooting MCC, Coordenador de trouble shooting (MCC)

Para comandante, copiloto e comissários, será necessário passar por uma primeira etapa com provas teóricas, análise de currículo e análise de títulos. Depois, haverá uma entrevista e teste de substâncias psicoativas.

COMANDANTES

Requisitos mínimos: 5.000 horas totais de voo (sendo 1000 horas como PIC em aeronaves 121 em aeronave a jato com MTOW acima de 22t), ICAO 4 válido ou vencido, CMA válido. O curso superior será considerado como diferencial para admissão.

COPILOTOS

Requisitos mínimos: ICAO 4 válido ou vencido, CMA válido na data de admissão, 200 horas de voo e PC/IFR. O curso superior será considerado como diferencial para admissão.

COMISSÁRIOS

Requisitos mínimos: CMA válido na época da admissão e CCT / CHT