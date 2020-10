Burger King tem 1.000 vagas abertas; inscrições são por WhatsApp

A BK Brasil, operadora das marcas de fast food Burger King e Popeyes no país, anuncia a abertura de cerca de 1 000 vagas de empregos para o último trimestre de 2020. As oportunidades são para a área de atendimento ao cliente, coordenação de turno e, também, para a gerência de restaurante.

Para a realização das inscrições, os interessados devem se cadastrar por meio do WhatsApp da companhia. Para isso, é necessário adicionar o número 11 94317-6360 e responder algumas perguntas como dados pessoais e experiência anterior. Ao final é possível enviar o currículo no formato PDF.

“Nos últimos anos, temos inovado com formatos cada vez mais práticos no processo de seleção dos nossos colaboradores. Neste caso disponibilizamos uma inscrição totalmente digital e interativa, realizada via WhatsApp. A ideia é tornar a experiência das pessoas que desejam se tornar parte da empresa ainda mais positiva”, afirma Marcia Baena, vice-presidente de gente e gestão do Burger King do Brasil.

A executiva afirma ainda que a própria empresa passa a entrar em contato com o candidato depois do cadastro conforme a disponibilidade de vagas para cada perfil. Mais informações podem ser acessadas no site do Burger King.

A empresa conta com os seguintes benefícios: convênio médico, convenio odontológico, seguro de vida, transporte, alimentação, Gympass e trilha de carreira.

Pessoas com Deficiência

As oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência. Em setembro, a rede anunciou 693 vagas para pessoas com deficiência, sendo a maior parte delas em São Paulo e Rio de Janeiro. Neste caso, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e não possuem um período específico.