Carrefour e Contabilizei abrem mais de 100 vagas em home office

Para acelerar o movimento de transformação digital, o Grupo Carrefour Brasil está com 90 vagas de abertas para a área de tecnologia da informação.

E todas as posições são para home office. O objetivo da companhia é atrair profissionais de qualquer região do país, mesmo que a sede da empresa seja em São Paulo.

Em setembro, o grupo anunciou que os funcionários das áreas administrativas teriam trabalho flexível permanente. Quem tem agenda no escritório poderá atuar um máximo de 60% do seu tempo presencialmente. E a companhia começou a testar os novos modelos totalmente remotos agora.

Segundo Alexandre Espinosa, diretor de RH Corporativo, o avanço da digitalização fez com que percebessem que muitas funções podem ser desenvolvidas à distância e isso aumenta as fronteiras de contratação para além de São Paulo.

“O Brasil é um país com profissionais excelentes e diversos e essa nova modalidade de trabalho, que foi muito acelerada com a pandemia, será uma oportunidade para que novos talentos de diferentes cantos do país sejam descobertos”, afirma.

Entre as oportunidades, 50 são para o Banco Carrefour e 40 para a área de Varejo. São cargos de segurança da informação, dados, desenvolver, analista, entre outros.

As vagas estão disponíveis pelo site do Vagas.com e pelo LinkedIn da empresa.

Mais vagas de home office?

A Contabilizei, escritório de contabilidade digital, continua contratando e tem 40 vagas no modelo remoto. Eles viram o aumento da demanda durante a pandemia, com um crescimento de 100% comparado ao ano anterior, pois oferecem serviços de administração de contabilidade totalmente online.

As oportunidades abertas são em diferentes áreas, com vagas para desenvolvedores, analista de departamento pessoal, analista contábil e tech leader. Os salários vão de R$ 3.500 a até R$ 12 mil.

Confira as vagas no site.