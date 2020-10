Centauro e Magalu abrem 1.800 vagas para o Natal e Black Friday

A época de final de ano no varejo, da Black Friday ao Natal, não traz apenas oportunidades de encontrar boas ofertas — também é uma boa hora para quem busca emprego.

A Centauro anunciou nesta quarta-feira, 14, o início do processo para contratar 1.400 profissionais para vagas temporárias e efetivas no final do ano.

São para cargos de vendedores e assistentes para mais de 200 lojas de artigos esportivos em todo o Brasil, assim como oportunidades nos centros de distribuição em Jarinu (São Paulo) e Extrema (Minas Gerais).

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar seis dias por semanas.

Nas vagas das lojas, a empresa procura por pessoas com alguma experiência na área de vendas. Nas outras vagas, interessados com experiência em logística terão destaque.

Confira as vagas por aqui.

Magazine Luiza

O Magazine Luiza tem 400 vagas de emprego temporárias abertas em Franca para o cargo de atendente do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), mais conhecido como Luiza Resolve.

Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais e facilidade com informática para realizar buscas online e usar os sistemas internos, além de ter boa digitação.

No processo, totalmente online, os candidatos farão teste de português, matemática e digitação, uma dinâmica de grupo, uma pré-entrevista e uma entrevista individual.

Os contratos serão de 90 e 120 dias. Há chance de ser efetivado no final do período. Confira as oportunidades no site.