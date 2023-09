Além do VR: de R$ 10 mil para estudar a carro com tanque cheio, veja benefícios especiais no mercado

O pacote de benefícios pode atrair ou afastar profissionais de uma oferta de emprego e há dados que comprovam isso: 75% dos RHs já perderam talentos estratégicos no momento da contratação por causa do pacote de benefícios oferecido, segundo pesquisa realizada neste ano pela Onze, fintech especializada em saúde financeira e previdência privada.

Para resolver esse problema, o RH precisa se alinhar às necessidades dos funcionários e do próprio negócio, afirma Fernanda Cortez, coordenadora de pessoas da Onze.

“O impacto da falta de budget tem variadas consequências dependendo do tamanho da empresa, momento do negócio ou expectativas dos funcionários. Fazer um estudo cuidadoso do cenário interno e externo antes de definir um budget a ser defendido pode ser uma ação necessária. Os gestores precisam entender quais são os gastos com as demandas diárias do setor. E, quanto mais clareza para apresentar essas necessidades, melhor."

Para atrair e manter os melhores profissionais, algumas empresas e startups estão oferecendo benefícios originais no mercado. Veja alguns exemplos.

R$ 10 mil de incentivos para educação

A Zippi, fintech que oferece capital de giro semanal para micro e pequenos empreendedores, oferece, além dos tradicionais benefícios, a oportunidade para cada um de seus funcionários investir na sua educação custeando 100% de cursos e materiais de estudo em até R$10.000 por ano.

“Nós acreditamos muito na importância da formação, capacitação e contínuo aprendizado e estamos em um mercado que exige que nossos times estejam sempre alinhados com o que há de mais novo no mercado. Costumamos dizer que a nossa régua é bem alta e esse benefício ajuda nossos funcionários a crescerem junto com a gente,” afirma André Bernardes, cofundador e CEO da Zippi.

Mesmo sendo adepta ao home office, a empresa também possibilita o trabalho presencial para quem deseja trabalhar em um escritório. Para isso, os funcionários podem utilizar o escritório da empresa em Pinheiros (SP) ou utilizar qualquer coworking do Brasil e serem reembolsados.

“Nascemos remote first, antes mesmo da pandemia, e isso vai muito além do home office. Não se trata de um benefício exatamente, mas é a maneira como concebemos a empresa, a cultura e nossa proposta de sempre contratar os melhores talentos independentemente de onde eles estejam,” diz o CEO.

Pontos acumulados, benefícios compartilhados

Na Gupy, empresa de soluções para RH no Brasil, implantou o programa de recompensas “Gupy Coin” no primeiro semestre de 2019 que consiste no seguinte: Cada “gupier” (como são chamados os funcionários) recebe um saldo mensal de 200 coins e podem transferi-los para outros Gupiers como forma de reconhecimento entre os pares, sempre vinculado a um dos valores da empresa, como trabalho em equipe, protagonismo e cuidado e bem-estar.

Cada pessoa pode resgatar benefícios a sua escolha com o saldo recebido, como jantar em um restaurante, vale pizza, jogos para videogames, ou produtos da Gupy, como camisetas e squeeze, tudo na seção “Gupy Coin” da área da pessoa colaboradora na plataforma interna da empresa.

Os 200 coins expiram todo dia primeiro de cada mês, logo, se a pessoa não faz a distribuição para seus colegas, apenas perde o saldo. Contudo, os coins recebidos como forma de reconhecimento são cumulativos e não expiram.

“Costumamos dizer que é como um abraço. Se não compartilhado, distribuído, perde o sentido, perde o valor”, comenta Gianpiero Sperati, CHRO da Gupy.

A Flash, empresa de benefícios flexíveis, também usa uma plataforma própria de pontos que dá autonomia para os flamingos (como são chamados os seus funcionários) personalizarem o seu pacote de benefícios, onde cada ponto equivale a R$1. A quantidade muda de acordo com o cargo e os pontos são disponibilizados mensalmente no último dia útil do mês.

Esses pontos flexíveis podem ser utilizados em Alimentação, Refeição, Educação, Cultura, Saúde (para utilização em farmácia e academias, por exemplo) e Mobilidade.

Essa definição e transferência de recursos pode acontecer uma vez por mês conforme escolha do funcionário, com exceção dos benefícios exclusivos como vale-alimentação e refeição, que possuem um volume de pontos mínimo fixo por serem benefícios obrigatórios e, portanto, não podem ser alterados, mas podem ser complementados com mais pontos.

" O mais interessante é que os benefícios são adequados às necessidades das pessoas, que podem mudar ao longo do tempo. Um funcionário que hoje usa os seus pontos em Saúde para pagar a academia e complementar os pontos do seu vale-refeição para pedir delivery ou almoçar fora, depois de alguns anos pode ter filhos e optar por usá-los para complementar o vale-alimentação ou fazer um upgrade no plano de saúde, por exemplo", afirma Sandra Villalobos, gerente do departamento pessoal da Flash.

Fim de semana com tanque cheio

Funcionários da montadora Volkswagen podem se inscrever para concorrer a um fim de semana com um veículo VW com o tanque cheio para aniversariantes do mês e casamento.

São elegíveis à participação no programa funcionários mensalistas, horistas diretos, horistas indiretos ativos da VWB, bem como aprendizes (SENAI), desde que maiores de 18 anos e habilitados. As inscrições sempre serão abertas no mês anterior ao aniversário.

“O Programa Drive Experience trata-se de um empréstimo de carros a funcionários sorteados, que contempla aniversariantes do mês e festas de casamento. Essa é uma das diversas ações inovadoras que temos com o objetivo de valorizar as nossas pessoas, aumentando o senso de pertencimento e reforçando a postura de todos como embaixadores da marca”, diz Douglas Pereira, vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen do Brasil e região América do Sul.

O modelo do carro também é definido por sorteio, segundo Pereira, que reforça que o programa teve início em 2019, foi suspenso durante a pandemia, e retornou em janeiro deste ano.

Desconto em viagens

A BeFly, empresa brasileira de turismo, oferece diferentes benefícios aos seus funcionários ligados à viagem e o diferencial é que os familiares próximos como cônjuges, filhos, irmãos e pais também podem usufruir.

A Agência Viagem Interna é um desses benefícios e proporciona tarifas especiais para hospedagem, passagens aéreas, pacotes turísticos e ingressos.

“Este benefício foi criado desde a chegada do STB ao ecossistema. Identificamos a oportunidade de experiência profissional e pessoal e os benefícios que este desenvolvimento traz para a carreira de nossos funcionários,” afirma Renata Esteves, Diretora de Gente e Gestão da Befly.

O outro é a intercâmbio de línguas. A BeFly oferece oportunidades de aprendizado de idiomas não apenas para seus funcionários, mas também para seus familiares próximos, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional.

“Temos uma área de pricing que acompanha e garante que as tarifas estejam sempre convidativas. Trabalhamos com viagens e com profissionais que gostam de viajar, este é um de nossos principais benefícios,” diz Esteves.

Convênio para pets

A BeFly oferece também um plano de saúde para pets (cachorros e gatos) sem limitações ou carência, permitindo que os funcionários cuidem de seus animais de estimação por um valor acessível que é descontado em folha, em caso de adesão.

Na pandemia, a executiva da BeFly afirma que a empresa identificou que as famílias com PET cresceram e que a convivência com o PET ficou mais próxima.

“O animal de estimação conquistou seu espaço e a nossa atenção. Considerando que o PET se tornou membro da família e que sua saúde impacta na rotina da casa, ter um olhar cuidadoso e de assistência para a saude do PET passou a ser um novo benefício ao funcionário da Befly. O plano de saúde é pago, custa a partir de R$35 e é descontado em folha, em caso de adesão.”

Desconto na conta de luz

A Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola com atuação nas regiões Norte e Nordeste, Mato Grosso e parte de Tocantins e Goiás, tem um projeto piloto que iniciou no estado do Mato Grosso onde funcionários podem ter um desconto de até 20% na sua conta de energia. Inicialmente, o benefício está aberto a quem possui consumo médio de energia na unidade consumidora entre 170 e 250 kWh/mês.

O objetivo é levar energia limpa e ainda proporcionar redução do custo de energia elétrica para a residência dos funcionários da Solar Coca-Cola.

“Iniciamos o piloto em Mato Grosso e pretendemos ampliar esse piloto para o Ceará e Pernambuco ainda esse ano. O desconto acontece diretamente na conta de energia. Os funcionários recebem duas contas. Uma fatura da concessionária com os custos integrais e outra fatura com o valor descontado,” afirma Tatiane Cristina Zaccaro, gerente de saúde e benefícios da Solar Coca-Cola.