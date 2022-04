Ajudar os jovens com educação financeira: conheça a startup de Bruno Vaz

Como produtor digital, Bruno Vaz já trabalhou com grandes nomes do cenário artístico, de Luan Santana até Claudia Leitte.

Mesmo assim, nunca sossegou.

De um lado, a inquietude não o fez acomodar com as conquistas fazendo com que ele corresse ainda mais atrás de novos desafios.

Do outro, lhe deu vontade de fazer novas experiências. E de ajudar o próximo.

Foi por isso que criou em Orlando, na Flórida, uma plataforma de educação financeira focada na formação de jovens para o mercado de trabalho da próxima geração: a TheNex Edtech.

Fundada juntamente com o sócio Fernando Oliveira, educador com experiência de mais de 20 anos como dono de escola, na TheNex Edtech, o aluno conta com matérias como, entre outras:

Mercado Financeiro

Criptomoedas

NFTs

Gamers

Juntos, eles se uniram ao investidor Marcelo Facchini, que acreditou no projeto e foi o primeiro a injetar dinheiro na startup.

Ao trio, somasse, ainda, o mentor Mário Magalhães, com 20 anos de experiência como diretor comercial da Wiser Educação.

A startup - cujo site está em fase de pré-operação, e vai ser lançado oficialmente em agosto - é voltada para jovens de 14 a 17 anos com o objetivo de levar o adolescente a uma experiência presencial no campus em Orlando para conhecer de perto o que é uma plataforma de tecnologia.

“Sinto falta aqui na escola tradicional do meu filho uma abordagem aos novos campos de trabalho que já são uma realidade, como por exemplo, o mercado de gamers e cripto hoje em dia. Os jovens estão lá, mas não estão se preparando para isso”, contou Vaz.