Além do CNU, veja quais concursos públicos foram adiados por causa das enchentes no RS

Após o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), que aconteceria em todo o país no último domingo, 5, mais concursos foram adiados no Rio Grande do Sul devido à situação de calamidade pública que o estado está passando.

Segundo o levantamento da Defesa Civil desta quarta-feira, 8, 100 pessoas morreram devido às fortes chuvas que se alastram no estado, enquanto o número de desaparecidos é de 128. Mais de 160 mil pessoas estão desalojadas e mais de 400 municípios foram afetados.

Veja os concursos que foram adiados no RS

Marinha Fuzileiros Navais – nova data da prova: 21 de maio

“Todos os candidatos no país precisam ter iguais oportunidades”, afirma o comando do curso de formação de fuzileiros navais, em nota à imprensa.

Inmetro – data ainda não foi divulgada

“Conforme previsto no edital do concurso, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é uma das localidades de realização de provas. Diante da calamidade recém-instaurada, e dada a impossibilidade de aplicação dos exames neste momento na região afetada, fez-se imperiosa a decisão pelo adiamento das fases do certame. As novas datas serão oportunamente divulgadas”, diz o órgão em nota.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – nova data da prova: 23 de junho

“Ressalta-se que o objetivo essencial é garantir a segurança plena de todos os candidatos e profissionais envolvidos na aplicação da prova”, afirma a CVM em nota.

DPE PR – sem data prevista para a prova

A Defensoria Pública do Estado do Paraná/PR mesmo não sendo do estado, decidiu adiar o concurso e ainda não tem data prevista para a aplicação da prova.

“A Defensoria Pública do Estado do Paraná/PR suspende a aplicação das provas para o Concurso Público. A realização, que aconteceria no próximo domingo, dia 12 de maio, ainda está sem data prevista para ocorrer”, afirma Fundatec, responsável pela realização do concurso.

As seguintes instituições ainda não adiaram os concursos

Caixa Econômica Federal – data da prova prevista: 26 de maio

Inpe – data da prova prevista: 26/5 e 2/6

Anatel – data da prova prevista: 26 de maio

Banco Central – foi suspenso o edital sobre os locais das provas previstas para o dia 19 e maio.

“Esses concursos correm o risco de serem adiados. Acreditamos que toda a prova que é nacional ela não será aplicada pelo menos nos próximos 30 dias”, afirma Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos.

Além da questão humanitária que está sendo considerada no Sul, em relação aos estudos, professor reforça a importância de aproveitar melhor esse tempo.

“Para os que estavam avançados nos conteúdos, esses ganharam o dobro do tempo para fazer simulados e revisar o conteúdo, e para os que não se preparam tão bem, existe aí uma nova oportunidade para estudar o que o edital exige.”