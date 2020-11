Agibank abre vagas exclusivas para profissionais com mais de 50 anos

O banco digital Agibank lançou um projeto piloto para começar a levar profissionais que estejam com mais de 50 anos para dentro da empresa. Um dos objetivos, além de tentar criar mais diversidade geracional, é entender os desejos das pessoas dessa faixa etária, que é uma dos públicos da fintech.

Quer trabalhar na área de tecnologia? Aprenda data science e python do zero. Comece agora!

Inicialmente, serão cinco vagas de atendimento abertas exclusivamente para pessoas acima de 50 anos nos estados de São Paulo, Pernambuco e Paraná. Para conferir as vagas, basta acessar este link.

A iniciativa é um projeto projeto-piloto no banco. De acordo com o Agibank, as vagas iniciais vão ajudar a se aprofundar melhor no tema da diversidade de gerações e estruturar o modelo internamente.