A armadilha do “novo gênio”: quando a ambição se desconecta da realidade

O mundo corporativo adora celebrar líderes visionários, ou seja, pessoas capazes de enxergar o que ninguém mais vê e inspirar equipes com grandes ideias.

Mas há um risco real quando a visão deixa de se apoiar em realismo e empatia, em que o líder pode cruzar a linha e se tornar delirante, guiado por metas impossíveis e desconectadas do que é viável. As informações foram retiradas do site NOBL.

O que separa o visionário do delirante

Tanto o líder visionário quanto o delirante enxergam oportunidades invisíveis para os outros. A diferença está no fundamento da visão. O primeiro se apoia em dados, colaboração e realismo, enquanto o segundo se move por ego, isolamento e fantasia.

Segundo o psicólogo Daniel Goleman, líderes verdadeiramente visionários “articulam para onde o grupo vai, mas não exatamente como chegará lá”, estimulando a autonomia e a inovação das equipes.

Já o líder delirante, ao contrário, ignora limites e subestima o esforço coletivo necessário para transformar ideias em resultados.

Como encontrar o ponto de equilíbrio

Em vez de tentar ser o “novo gênio visionário”, líderes eficazes devem buscar se tornar otimistas conscientes, ou seja, pessoas que equilibram imaginação e evidências, inspirando o time sem perder o pé no chão.

1. Avalie seu próprio estilo de liderança

Reserve momentos para refletir sobre o impacto das suas decisões. Se o feedback da equipe não chega até você, talvez falte confiança e segurança psicológica dentro da organização. Nesse caso, abra canais anônimos ou reuniões de escuta para reconstruir o diálogo.

2. Mostre-se como quer ser percebido

O estado emocional de um líder é contagioso. Pesquisas sobre inteligência emocional mostram que o humor e o comportamento de quem lidera afetam diretamente toda a equipe. Por isso, equilíbrio pessoal e autenticidade são essenciais para inspirar de forma genuína sem precisar fingir otimismo ou esconder vulnerabilidades.

3. Escute sua equipe de verdade

Peça opiniões antes de grandes decisões, mantenha-se acessível e leve em conta o impacto que suas ações têm sobre os outros. Afinal, você contratou pessoas competentes, e a sabedoria coletiva é uma das maiores fontes de inovação.

4. Valorize o aprendizado contínuo

Visões grandiosas motivam, mas pequenas vitórias sustentam o progresso. Crie metas de curto prazo que mostrem evolução e permitam que o time aprenda com acertos e erros. Liderar é mais sobre refletir e ajustar do que sobre ter todas as respostas.

