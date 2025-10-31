Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

A armadilha do “novo gênio”: quando a ambição se desconecta da realidade

Sonhar grande é essencial, mas ignorar a realidade pode arruinar qualquer liderança

Novo território: mudança começa ao se abrir para ambientes fora do padrão. (Getty Images)

Novo território: mudança começa ao se abrir para ambientes fora do padrão. (Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17h13.

O mundo corporativo adora celebrar líderes visionários, ou seja, pessoas capazes de enxergar o que ninguém mais vê e inspirar equipes com grandes ideias. 

Mas há um risco real quando a visão deixa de se apoiar em realismo e empatia, em que o líder pode cruzar a linha e se tornar delirante, guiado por metas impossíveis e desconectadas do que é viável. As informações foram retiradas do site NOBL.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

O que separa o visionário do delirante

Tanto o líder visionário quanto o delirante enxergam oportunidades invisíveis para os outros. A diferença está no fundamento da visão. O primeiro se apoia em dados, colaboração e realismo, enquanto o segundo se move por ego, isolamento e fantasia.

Segundo o psicólogo Daniel Goleman, líderes verdadeiramente visionários “articulam para onde o grupo vai, mas não exatamente como chegará lá”, estimulando a autonomia e a inovação das equipes. 

Já o líder delirante, ao contrário, ignora limites e subestima o esforço coletivo necessário para transformar ideias em resultados.

Como encontrar o ponto de equilíbrio

Em vez de tentar ser o “novo gênio visionário”, líderes eficazes devem buscar se tornar otimistas conscientes, ou seja, pessoas que equilibram imaginação e evidências, inspirando o time sem perder o pé no chão.

1. Avalie seu próprio estilo de liderança

Reserve momentos para refletir sobre o impacto das suas decisões. Se o feedback da equipe não chega até você, talvez falte confiança e segurança psicológica dentro da organização. Nesse caso, abra canais anônimos ou reuniões de escuta para reconstruir o diálogo.

2. Mostre-se como quer ser percebido

O estado emocional de um líder é contagioso. Pesquisas sobre inteligência emocional mostram que o humor e o comportamento de quem lidera afetam diretamente toda a equipe. Por isso, equilíbrio pessoal e autenticidade são essenciais para inspirar de forma genuína sem precisar fingir otimismo ou esconder vulnerabilidades.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

3. Escute sua equipe de verdade

Peça opiniões antes de grandes decisões, mantenha-se acessível e leve em conta o impacto que suas ações têm sobre os outros. Afinal, você contratou pessoas competentes, e a sabedoria coletiva é uma das maiores fontes de inovação.

4. Valorize o aprendizado contínuo

Visões grandiosas motivam, mas pequenas vitórias sustentam o progresso. Crie metas de curto prazo que mostrem evolução e permitam que o time aprenda com acertos e erros. Liderar é mais sobre refletir e ajustar do que sobre ter todas as respostas.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil

Acompanhe tudo sobre:Cursos Online - Na PráticaNa PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

A combinação rara de qualidades que está moldando os líderes mais admirados do Brasil

Três micro-hábitos que fortalecem sua liderança todos os dias e criam impacto duradouro

Guia completo: como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI) do Enem

Casal usa ChatGPT e cria negócio que pode faturar US$ 500 mil no primeiro ano

Mais na Exame

Carreira

A combinação rara de qualidades que está moldando os líderes mais admirados do Brasil

Mercados

Qual empresa se saiu melhor na temporada de balanços das 'big techs'?

Brasil

Governo já derrubou quase 23 mil bets clandestinas no Brasil

Pop

As celebridades mortas mais bem pagas de 2025; veja a lista