Carreira

A armadilha da aprovação: o que grandes líderes aprendem a evitar

Buscar aceitação de todos pode sabotar sua confiança e seus resultados

Following the team manager card vector illustration. Human hand gesture with finger indicating direction in trendy halftone retro collage mixed media 90s style. Concept of team direction, business decision, leadership, guidance or strategy.

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17h52.

Todo líder precisa de feedback, colaboração e conexão. No entanto, existe uma linha tênue entre valorizar opiniões e cair na armadilha de buscar aprovação, especialmente de pessoas que não agregam valor real à liderança.

Segundo o especialista em crescimento organizacional Moe Nawaz, a dependência por aprovação é uma das formas mais perigosas de autossabotagem. As informações foram retiradas do site Medium.

Por que líderes buscam aprovação

Buscar aprovação não é necessariamente ruim. Muitas vezes, nasce de boas intenções, como o desejo de inspirar e se conectar. Porém, quando isso se torna excessivo, prejudica a tomada de decisão e a autenticidade.

Entre as causas mais comuns estão o medo da rejeição, a necessidade de validação pessoal e a busca constante por harmonia. Líderes que tentam agradar a todos podem acabar se distanciando de seus próprios valores e objetivos.

O custo invisível de querer agradar

A busca por aprovação pode diluir a visão de liderança e causar decisões inconsistentes, já que o líder passa a oscilar entre opiniões conflitantes. Além disso, gasta energia emocional tentando agradar e, paradoxalmente, perde o respeito da equipe, que passa a enxergar insegurança em vez de firmeza.

Pessoas seguem líderes que têm clareza e convicção, mesmo quando as decisões não são populares.

Como se libertar da necessidade de aprovação

Romper com esse ciclo exige consciência e prática. Moe Nawaz sugere alguns passos:

  • Defina seus valores centrais: saber o que orienta suas decisões ajuda a filtrar quais opiniões realmente importam.
  • Identifique o público certo: nem toda crítica vem de quem entende sua missão. Valorize o feedback de quem compartilha seus objetivos.
  • Aceite o conflito: discordar faz parte da liderança. Fugir de conflitos por medo de desagradar mina a confiança da equipe.
  • Valide suas próprias decisões: aprenda a reconhecer internamente o valor das suas escolhas.
  • Foque em resultados, não em opiniões: o sucesso vem do impacto gerado, não do número de pessoas que aprovam sua postura.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

