O poder do otimismo: como gratidão e reconhecimento aumentaram o lucro de hospital em 35%

Mesmo em tempos difíceis, é possível cultivar uma mentalidade positiva no trabalho e gerar impacto real nas pessoas e nos resultados.

Um estudo conduzido pelos pesquisadores Shawn Achor e Michelle Gielan, em parceria com o Genesis Health System, comprovou que práticas simples de positividade, gratidão e reconhecimento aumentam o engajamento, reduzem o esgotamento e melhoram o desempenho financeiro de organizações. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

Otimismo em meio à crise

O estudo foi realizado em um sistema hospitalar de Iowa, nos Estados Unidos, durante um período de cortes de custos e demissões. Mesmo em meio a esse cenário desafiador, a equipe decidiu testar uma nova abordagem de estimular o otimismo e a felicidade como parte da cultura organizacional.

Departamentos foram convidados a adotar práticas como exercícios de gratidão, atos de gentileza e reconhecimento público entre colegas. O objetivo era transformar a maneira como os profissionais se relacionavam e enfrentavam as dificuldades.

Resultados surpreendentes

Após seis semanas, os resultados foram expressivos. O número de pessoas que se consideravam “muito otimistas” no trabalho saltou de 23% para 40%. A proporção de funcionários que se declaravam felizes no trabalho passou de 43% para 62%, e os casos de esgotamento frequente caíram de 11% para 6%.

A percepção de conexão entre colegas também aumentou de 68% para 85% dos entrevistados. E não foram apenas os funcionários que ganharam, os pacientes relataram melhorias significativas na experiência de atendimento, e o hospital voltou a registrar lucro, superando seu orçamento operacional em 35%.

O que líderes podem aprender com isso

Os pesquisadores destacam quatro lições principais para líderes que desejam criar uma cultura otimista e sustentável:

Dar o exemplo desde o topo: líderes precisam participar ativamente das iniciativas positivas, mostrando que o tema é prioridade.

Conectar antes de mudar: promover laços entre as pessoas aumenta o engajamento nas transformações.

Transformar o positivo em rotina: incluir celebrações e reconhecimento no dia a dia mantém o clima leve mesmo sob pressão.

Acompanhar resultados: medir o impacto das ações ajuda a consolidar a mudança e a justificar sua continuidade.

Otimismo é estratégia, não ingenuidade

Para Achor e Gielan, otimismo não significa negar os problemas, mas enfrentá-los com clareza e confiança coletiva. Empresas que adotam práticas positivas de forma consistente fortalecem sua cultura, aumentam o comprometimento e melhoram o desempenho em todos os níveis.

Liderar com otimismo é mais do que uma escolha emocional, é uma estratégia de alto impacto.

