Westwing apresenta prateleira infinita em loja oficial da CasaCor 2021

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, acaba de lançar um projeto inédito na CasaCor 2021. A marca será a loja oficial do evento, oferecendo ao público um espaço com produtos de design e decoração em um ambiente criado e projetado exclusivamente para a mostra, que acontece até o dia 15 de novembro, no Parque Mirante (SP).

Para apresentar o projeto inédito, a companhia aposta em uma curadoria feita a quatro mãos entre Westwing e CasaCor. Durante o período da mostra, serão apresentadas campanhas especiais na Westwing e haverá também uma curadoria de produtos fixa para o WestwingNow, que pode ser acessada no site.

A edição deste ano tem como tema A Casa Original, inspirado na tendência de buscar refúgio naquilo que é natural, fugindo do artificialismo.

O designer Fabio Galeazzo foi o responsável pelo projeto criativo do espaço.

“Estar presente como loja oficial na maior mostra de design e decoração do país é mais uma forma de estar próximo ao nosso público. O intuito é proporcionar uma nova experiência ao consumidor, dos apaixonados por decoração aos profissionais da área, e também para quem ainda não nos conhece”, afirma Renato Grego, CMO da Westwing.

Após uma experiência imersiva por um circuito inspirador criado por nomes renomados do universo do design e arquitetura brasileira, os consumidores serão impactados pelo espaço da Westwing ao final do percurso.

O Projeto

A Westwing contará com um espaço de 90 metros quadrados, assinado pelo premiado designer Fabio Galezzo, do Estúdio Galezzo Design. Inspirado por um rico acervo de texturas e materiais naturais, simples e orgânicos, Fabio mostra um resultado final minimalista e monocromático, que se desdobra tanto em experiências online, quanto em forma de uma loja física.

“Tive uma conexão muito forte com a marca ao interagir com um time de criativos que, assim como eu, entendem o morar como um processo que pode ir muito além das paredes. Foi desse encontro que surgiu a inspiração para trazer ao público um espaço sensorial, repleto de texturas e símbolos pensados especialmente para que cada um se encontre com a verdadeira casa original. A casa que mora em cada um de nós”, diz o designer.

