Volume de entregas rápidas da Fast Shop cresce oito vezes na pandemia

A Fast Shop registrou, desde o início da pandemia, um crescimento de oito vezes no número de pedidos entregues em até 2 horas. O incremento é resultado do reforço na estratégia de ultraconveniência da companhia.

A rede criou, em 2019, a modalidade UltraFast, que garante, para mais de 20 cidades de oito estados, a entrega de itens de pequeno e médio porte, como celulares, tablets, fones de ouvido, micro-ondas, televisores e máquinas de café, em até 2 horas, após a aprovação do pagamento.

“Nosso investimento em logística foi fundamental para conseguirmos absorver toda a demanda que a pandemia gerou, tanto no aumento das vendas quanto no comportamento do consumidor. O brasileiro ainda mantém a tradição de comprar o produto e levar na hora. Com as medidas de isolamento social, a entrega rápida não só cumpriu esse papel como também conseguiu elevar essa conveniência a um novo patamar”, diz Eduardo Salem, diretor-geral de operações da Fast Shop.

A rede tem uma média mensal de 3.000 pedidos entregues em até 2 horas nas capitais e regiões metropolitanas. A expectativa é encerrar o ano com até 44 milhões de reais em faturamento, somente com entregas rápidas.

Para tanto, a Fast Shop seleciona e integra em seu processo logístico empresas como Uber e Loggi, com acompanhamento de 100% dos pedidos, desde o recebimento até a entrega ao cliente. A rede conta ainda com 12 centros de distribuição, posicionados nas maiores regiões metropolitanas, e estoque avançado, para garantir proximidade dos clientes.

A definição dos parceiros e o acompanhamento de cada entrega também têm sido fundamentais para garantir altos índices de satisfação de seus clientes. Em abril, a empresa alcançou a média de 94,6% no Net Promoter Score (NPS), principal métrica de qualidade do varejo que avalia o índice de satisfação do consumidor.

