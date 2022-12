Do forno para o cliente: Bauducco aposta em franquias para aumentar as vendas diretas em 2023

80 milhões de panettones são produzidos pela Bauducco por ano. A companhia criada pelo italiano Carlo Bauducco completou 70 anos em 2022, e até hoje tem como carro chefe o pão doce típico do Natal. A produção para atender a demanda do fim do ano começa em setembro. Há dez anos, a Bauducco tem explorado a venda direta ao consumidor para garantir ao cliente uma experiência de marca. Além do e-commerce, a marca conta com 130 lojas da Casa Bauducco e investiu recentemente R$ 6 milhões em uma unidade da Bauducco Lojas.

“Tudo começou com a Casa Bauducco em 2012 e desde então temos visto quanto território ainda temos para crescer, uma vez que somos uma continuidade da casa do consumidor. A cada 10 lares no país, 8 tem a presença de Bauducco. Temos investido para acelerarmos os movimentos D2C da companhia, estuturando uma unidade de negócio dedicada à estratégia de longo prazo da empresa”, diz Andrea Martini, CEO da Pandurata Alimentos.

A criação de novas unidades vem acelerando desde 2015, quando foi criado o modelo de franquia. Hoje, a cafeteria Casa Bauducco conta com cerca de 50 franqueados, muitos deles com mais de uma unidade, para vender durante todo o ano fatias de panettone e chocotone. O investimento inicial em uma franquia é de cerca de R$ 600 mil, a depender do modelo e tamanho da unidade, e o faturamento médio mensal é de R$ 250 mil.

“Grande parte dos franqueados possui mais de duas lojas Casa Bauducco. Eu diria que nosso principal diferencial como franqueadora é a nossa relação com nossos franqueados. A Pandurata tem uma relação com seus parceiros de longo prazo, além de prezar pela saudabilidade financeira de ambos os lados. Queremos atingir 500 lojas nos próximos cinco anos. Só para 2023 já estão planejadas mais 30 lojas”, diz Sandro Malimpensa, diretor executivo de D2C da Bauducco.

Novos modelos

Em dezembro, uma "Bauducco Loja" com mais de mil metros quadrados foi inaugurada na EcoParada, na Rodovia Castello Branco, em São Paulo. A nova unidade reúne o portfólio completo da marca e espaços instagramáveis. A expectativa é de que o estabelecimento, no qual foram investidos R$ 6 milhões, receba cerca de 200 mil visitantes por ano e, em médio prazo, traga maior robustez ao faturamento das vendas diretas. No próximo ano, novas unidades próprias serão inauguradas.

Em dezembro também foi inaugurada a Bauducco Fermentação Natural. A nova loja da marca, que tem sua origem na fermentação natural, oferecerá pães artesanais assados na loja, além de produtos de linha como os pães de forma, bisnaguinhas entre outros. Os produtos exclusivos tem a assinatura do Chef Rogério Shimura, uma das maiores referências em levain do país.

Expectativas para o Natal

O e-commerce da marca é outra grande frente em crescimento. Além dos produtos tradicionais que são encontrados nos supermercados, o e-commerce também vende itens de Casa Bauducco. Neste ano, o e-commerce cresceu 30% em relação a 2021. Na Black Week, as cestas de Natal cresceram 41%, um recorde para a companhia.

"Estamos bastante otimistas com o Natal deste ano. Crescemos 82% até agora em volume, mesmo com o desafio de fazer uma venda maior que ano passado. A estratégia de Black Week foi bastante importante para acelerarmos as vendas, tivemos uma excelente performance este ano, vendemos quase o triplo do ano passado", diz Malimpensa.

Além dos produtos clássicos, novos chocottones recheados e uma linha de presentes, com bombons de chocottone, mini pão de mel ou mini brownie, foram lançados neste Natal. A expectativa é crescer 14% em relação a ano passado em faturamento.

"Este ano nós temos dois chocottones recheados: o caramelo, que tem recheio de caramelo e cobertura de chocolate. Também temos a parceria com Baci Perugina, que é um chocottone com a massa escura, pois tem cacau, gotas de chocolate meio amargo e cobertura de chocolate meio amargo e avelãs quase inteiras salpicadas. É um produto excepcional", diz a gerente de marketing, Denise Imamura.