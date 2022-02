União Química vai à Rússia para rodada de negociações comerciais

A União Química, laboratório químico-farmacêutico, realiza viagem à Rússia a partir desta segunda-feira, 14, até o próximo dia 17, com a missão de buscar parcerias de negócios. Fernando de Castro Marques, presidente da União Química, é um dos integrantes da comitiva de empresários brasileiros que irão para a reunião, sediada em Moscou. O encontro reafirma a intenção dos dois países de estreitar uma parceria comercial já existente e farão parte da pauta temas como biotecnologia, agronegócio e saúde.

A farmacêutica tem como foco da viagem firmar parcerias com empresas russas de saúde animal e humana para expansão de seu portfólio. Outras pautas importantes para o Brasil serão abordadas durante o encontro, como na área de agronegócio. Fernando acredita que uma parceria cada vez mais próspera entre os países gera benefícios para ambos os lados.

“A integração econômica, comercial e tecnológica com a Rússia é essencial para alavancar investimentos em áreas estratégicas como o agronegócio, biotecnologia e inovação”, declara o presidente da União Química.

Segundo ele, o crescimento econômico do país e a consequente geração de empregos está ligada diretamente na capacidade do Brasil em diversificar sua pauta comercial internacional e compartilhar conhecimento e mercados.

A participação do empresário Fernando Marques nessa agenda demonstra a preocupação com o desenvolvimento do Brasil e abre o caminho para parcerias futuras com nações importantes da Europa e da Ásia.

