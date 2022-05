Uná se reinventa e quadruplica faturamento com pratos congelados nutritivos

Comida congelada sempre foi associada a uma alimentação sem sabor, sem nutrientes e pouco saudável. É aquela opção a qual recorremos pela falta de tempo para cozinhar ou pela falta de habilidade. Mariana Mudrovitsch, proprietária da Uná, acredita que não precisa ser assim.

Antes da pandemia, em 2020, a marca focava em clientes pessoa física por meio da venda direta no site e por aplicativos de refeições, sempre com itens ultracongelados. A empresa acreditava que a venda na pandemia iria aumentar essa demanda. Mas a concorrência acirrada fez com que os volumes de vendas diminuíssem ainda mais.

Foi nesse momento que a companhia decidiu se reinventar. E quadruplicou o faturamento. A Bússola conversou com Mariana para entender como aconteceu esse movimento.

Bússola: Como foi a migração da Uná do mercado B2C para B2B?

Mariana Mudrovitsch: Optamos por buscar novas oportunidades. Nesse caso, para vendas no segmento Foodservice, buscando restaurantes que gostariam de ter opções saudáveis em seu cardápio, mesmo que esse não fosse necessariamente o foco da cozinha deles. Assim, seria mais provável que terceirizassem esse serviço para manter a excelência do produto.

Fechamos a venda com o Fit Food do aeroporto de Guarulhos e foi um sucesso. A partir daí expandimos para os outros pontos do Grupo Fit, como o Living Heineken e o Nescafé também de Guarulhos, e depois também para Brasília, Confins e Vitória.

Fechamos, ainda, parcerias corporativas, para venda de kits saudáveis. Como principal exemplo, o CIEE (Centro Integrado Empresa-Escola), que hoje presenteia todos os seus conselheiros em seus aniversários e todos os palestrantes de seus webinars com a nossa comida. Além disso, criamos kits corporativos para datas festivas para empresas presentearem seus colaboradores. Hoje, a venda pessoa física representa apenas 5% do nosso volume total de venda mensal.

Bússola: O que essa mudança representou para o negócio?

Mariana Mudrovitsch: Essa mudança de foco — saindo de um segmento saturado para um segmento com demanda latente — foi essencial não só para a sustentação da Uná, mas para seu crescimento fortíssimo neste período.

Houve espaço para criação de novos produtos, produtos sazonais e até produtos tailor made (feito conforme demanda do cliente). Além disso, mudamos de um co-working para uma sede própria, com cozinha três vezes maior em espaço, equipamentos, estoque e escritório próprio. O time de cozinha, antes da pandemia, era somente de duas pessoas. Agora são quatro colaboradoras. Na Uná, todas são mulheres, oito no total.

Bússola: Quais são as expectativas para 2022?

Mariana Mudrovitsch: Nossa projeção é vender 100.050 unidades neste ano e lançar novos produtos, além de iniciar a venda dos nossos produtos já prontos para consumo (quentes). Em 2020, nossa produção foi de 21.997 unidades. Após a mudança de mercado, conseguimos quadruplicar o faturamento e a produção de refeições ultracongeladas.

