TRENDS: Referral Marketing é novo boca a boca entre marca e consumidores

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Quem nunca pediu a um amigo ou familiar indicação para encontrar um produto ou serviço? O marketing do boca a boca acontece, naturalmente, a partir de nossas experiências em comum. Pessoas são motivadas a divulgar o que gostam e o que as faz se sentirem inspiradas.

Grupos de WhatsApp são lugares onde essa troca acontece o tempo inteiro. Mídias sociais, também. Os consumidores já estão acostumados a detectar propagandas e, por isso, a recomendação de um amigo, pessoa próxima ou mesmo de um influencer, parece altamente confiável.

Neste contexto, plataformas de avaliações na internet atraem cada vez mais a atenção dos consumidores e já existem aplicativos e lojas online que, inclusive, pontuam clientes que deixam avaliações sobre os produtos comprados.

Clientes leais são eficazes na divulgação de qualquer marca.

Conectividade social é o novo boca a boca. Consumidores falam, compartilham e postam sobre marcas e isso não pode, nem deve ser descartado.

A plataforma TikTok é um bom exemplo disso.

O Washington Post transformou suas notícias em vídeos curtos e engraçados, atraindo públicos diferentes de sua presença na web. Resultado? 40,9 milhões de curtidas no aplicativo.

A estratégia? Fazer com que o público consuma notícias, de uma maneira diferente e ainda as compartilhem. Atrair pessoas para lerem, de uma forma mais rápida, um conteúdo que está no jornal mas muitas vezes não é acessado.

O marketing de referência, quando bem explorado, é uma das formas mais eficazes de divulgação de um produto ou de uma marca. O negócio é fazer com que as pessoas falem sobre as suas experiências de forma genuína e, de preferência, orgânica.

Boas histórias são gatilhos para as pessoas terem vontade de compartilhar. Informações e conselhos também. É necessário pensar em uma troca de informações que possa repercutir seja incutindo uma inovação de seu site, mudança de relacionamento com o cliente, centros de colaboração, produção de conteúdo de qualidade, incentivo a depoimentos e comentários, e assim por diante.

Consumidores são impulsionados a participarem das marcas quando se sentem parte delas. Portanto, qualquer ação que o inclua e o integre, mostrando a ele que sua presença é fundamental para o desenvolvimento da marca, até como co-criador de algum produto ou serviço, o faz se sentir inspirado a compartilhar dessa experiência.

À medida que fãs de uma marca compartilham seus produtos e serviços com contatos de seus círculos de influência, suas vendas aumentam.

Recomendações positivas serão sempre fortalecedoras para qualquer empresa. Uma arma poderosa, mais eficaz do que qualquer estratégia tradicional.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

