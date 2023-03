Portobello Grupo apresenta lançamentos na Expo Revestir

O Portobello Grupo apresenta sua nova coleção entre os dias 14 e 17 de março na 21ª Expo Revestir, a mais importante feira de Revestimentos e Acabamentos da América Latina, no Pavilhão São Paulo Expo, na capital paulista. As unidades Portobello Shop, Portobello, Portobello America e Pointer recebem clientes do Brasil e de mais de 30 países, além dos profissionais de arquitetura e design.

“Essa edição da Revestir é especial, tanto pelo novo espaço, mais bem estruturado para um evento desse porte, quanto por ser a primeira feira na América Latina sem restrições de acesso. A exportação é protagonista no nosso negócio e, em um momento favorável ao mercado brasileiro no cenário internacional, teremos uma grande participação de clientes de diversos países”, afirma Mauro do Valle, CEO do Portobello Grupo.

Arquitetura Sustentável

Na edição de 2023, a empresa se propôs a avançar nos requisitos de sustentabilidade para o projeto de seu estande, prática que já fez parte da edição anterior. Além de mais sustentável, o estande tem dois mezaninos, sendo um exclusivo para os arquitetos e designers, que participam de uma experiência imersiva da marca. O térreo do espaço é o cenário para a apresentação da Coleção Authentic Portobello.

“Elegemos a sustentabilidade e a autenticidade como premissas para esse ano, um projeto mais racional e uma linguagem mais autoral expressa essas premissas”, diz Chris Ferreira, diretora de Branding Portobello.

Coleções

A Coleção Authentic Portobello ressalta as características da marca, seja no design, nas relações, nas atitudes, nas escolhas, para que sejam os elementos de conexão com seus públicos.

“Cada Coleção Portobello expressa o espírito do momento. O que a marca está vivendo, como está observando o contexto, e sempre revela uma personalidade própria, mas com aquele traço de família, que diz que é um design Portobello. Essa Coleção não é diferente, mas revela maior diversidade, maior pluralidade nos produtos e conceitos. Uma mesma família, mas com diferenças marcantes, e que devem ser valorizadas, entre as peças.” explica Chris Ferreira, Diretora de Branding Portobello.

Marca de design democrático do Portobello Grupo, a Pointer apresenta a coleção 2023 Big. Para este ano, a aposta é em lançamentos e upgrades de linhas, que incluem cerâmica e porcelanato, e também passa a oferecer opções em grandes formatos.

A coleção traz como principal diferencial a inovação, com a aplicação de tecnologia em impressão digital em seus produtos, que possibilita a criação de superfícies que remetem aspectos do mármore, concreto, madeira e pedra. Além disso, todos os lançamentos contam com o selo EuReciclo, certificação que valida o compromisso da empresa com a produção sustentável e a reciclagem.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Confira três tendências para o setor de inovação em 2023

Como este empreendedor fatura R$ 10 milhões com desengraxante na internet

Silicon Valley Bank: um alarme ou o prenúncio do fim de um ecossistema?