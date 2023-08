Startup fabricante de bioplásticos recebe aporte de R$ 32 mi

A Earth Renewable Technologies (ERT) recebeu um investimento de R$ 32 milhões da Positivo Tecnologia por meio de Fundo de Investimento de Participações (FIP). Com esse aporte e também com o apoio estratégico da Positivo Tecnologia, a empresa viabilizará iniciativas sustentáveis na produção de materiais de uso cotidiano como embalagens e sacolas descartáveis por meio do bioplástico, acelerando os planos de sua produção em Manaus. No Brasil, apenas 1,2% do plástico produzido é reciclado. De acordo com estudo feito pela organização não governamental World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para a Natureza, em português), o país figura como o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia.

"Dentro dos benefícios da operação no Amazonas está a colaboração com instituições de pesquisa locais no desenvolvimento de novos plásticos compostáveis e no incentivo da utilização de bioinsumos regionais. “Buscamos a evolução contínua dos nossos bioplásticos e incentivamos a bioeconomia local para inserir o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável”, afirma Emanuel Martins, COO da Earth Renewable Technologies responsável pela unidade Manaus.

O investimento da Positivo Tecnologia na ERT insere a fabricante de bioplásticos no ecossistema de inovação da Zona Franca de Manaus e consequentemente fortalece o compromisso da empresa brasileira de tecnologia na busca de alternativas sustentáveis para o mercado em que atua. A aplicação de recursos em startups pela Positivo Tecnologia é pilar estratégico do Programa de Corporate Venture Capital da Companhia.

“Estamos ampliando a pauta ESG em nossos investimentos com o estímulo de startups que tenham soluções para o avanço do desenvolvimento sustentável da Amazônia legal e fortalecimento do ecossistema de inovação regional. O aporte em uma empresa emergente de bioeconomia como a ERT, que foca toda a capacidade tecnológica em prol da inovação e sustentabilidade, demonstra bem essa vertente”, afirma Graciete de Lima, responsável pelo programa.

Potencial bioeconômico

Nos últimos três anos, a Earth Renewable Technologies registrou crescimento superior a 15 vezes, o que demonstra o potencial acelerado da empresa e do segmento. A startup desenvolveu uma tecnologia que transforma a cana-de-açúcar em plástico, comprando o ácido lático, um composto químico produzido a partir da cana-de-açúcar, e transforma essa substância em bioplástico. Depois de usado, o plástico da ERT pode ser ‘compostado’ e transformado em matéria orgânica, como por exemplo, adubo para plantas.

A ERT é liderada pelo brasileiro Kim Fabri, CEO da companhia. Atualmente a empresa já exporta seus produtos para os Estados Unidos e países da Europa e da América Latina. Com o aporte de R$ 32 milhões da Positivo Tecnologia, a ERT conclui um ciclo bem-sucedido de captação de investimentos, o qual totaliza R$ 80 milhões. “A formalização dessa parceria reforça nosso propósito e também o olhar cada vez mais intenso para a capacidade que companhias possuem de desenvolver tecnologias locais em solo brasileiro e serem competitivas globalmente”, diz Kim Fabri.

