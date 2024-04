Startup de saúde se une a ONG para usar sua tecnologia em mutirão no Paraná

Na busca por estratégias ESG, o caminho mais fácil e com maior potencial para causar impacto pode ser também o caminho mais curto.

Para a Hilab, startup especializada no desenvolvimento de equipamentos para análises clínicas, o caso era óbvio: utilizar sua tecnologia no cuidado dos mais necessitados.

A empresa formou uma parceria com a ONG Transborda Caiçara, para possibilitar um mutirão. Entre os dias 29 e 31 de março, a organização realizou atendimento médico e exames de sangue em comunidades da Baía de Paranaguá em Guaraqueçaba, no Paraná.

A ação foi possível graças ao equipamento da Hilab.

“Um dos nossos propósitos é permitir que toda população tenha acesso à saúde, o que é garantido por lei, mas que muitas vezes esbarra em questões como a localização geográfica, logística e infraestrutura”, explica Carlos Eduardo Chaves, chief of ESG, people e legal da Hilab.

Como foi a ação?

Em um barco, um grupo com mais de 20 profissionais, entre eles médicos, enfermeiros e biomédicos, seguiu viagem até às comunidades.

Nas ilhas, o time foi responsável por realizar exames de:

Hemoglobina Glicada,

Perfil Lipídico,

Função renal,

TSH,

Proteína,

C-Reativa,

Beta HCG,

Hemograma completo.

O principal objetivo do mutirão realizado pela ONG Transborda Caiçara era facilitar o acesso ao diagnóstico de doenças para oferecer tratamento adequado e estabelecer controle epidemiológico.

Compartilhando seu desenvolvimento com o resto da sociedade

A Hilab foi a primeira empresa do mundo a oferecer um Hemograma Completo por punção capilar e Point Of Care em 30 minutos. A tecnologia da empresa é fruto de forte investimento em Pesquisa e Desenvolvimento.

Com os dispositivos, que possibilitam diagnóstico a partir de pulsão capilar, in loco e com rapidez, o mutirão da ONG Transborda Caiçara conseguiu cumprir a missão de levar saúde a comunidades isoladas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube