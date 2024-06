Startup de energia solar capta R$ 3 bi em 6 anos, atinge 1 GW em potência e projeta dobrar operação

Competindo diretamente com instituições bancárias, a Solfácil começou como uma financiadora de geração distribuída (GD) para projetos dentro do setor de energia solar.

O negócio cresceu após a decisão de transformar a empresa em um ecossistema de energia solar para toda a América Latina.

Hoje, seis anos após a fundação, a empresa atinge a marca dos 1 gigawatt (GW) em potência instalada para geração de energia solar distribuída.

O volume é suficiente para abastecer 900 mil casas, com base em indicador do consumo médio do último “Anuário Estatístico de Energia Elétrica” da EPE.

“Esse resultado reforça nosso compromisso com o setor de longo prazo e projetamos crescer ainda mais, investimento em eficiência, economia para os integradores”, diz Guillaume Tiret, diretor financeiro e cofundador da Solfácil.

Os resultados renderam interesse dos investidores

A empresa captou recentemente R$ 600 milhões para financiar projetos de energia solar, a maior captação de CRI já registrada no segmento de geração distribuída.

No total, a Solfácil já captou mais de R$ 3 bilhões em investimentos, com aportes de alguns dos principais fundos do mercado, como QED Investors, SoftBank Group, Valor Capital e IFC.

Como a empresa desenvolveu sua estratégia?

Como ecossistema, a empresa oferece distribuição de equipamentos fotovoltaicos, sistema de monitoramento de projetos de energia solar, seguros e programas de benefícios para parceiros integradores.

O objetivo é otimizar a eficiência e a economia das operações. A empresa mira principalmente pequenos e médios integradores, que precisam oferecer condições de projetos solares acessíveis aos clientes.

A Solfácil já facilitou a instalação de mais de 100 mil sistemas de energia solar .

Recentemente, a startup expandiu sua presença como distribuidora com a inauguração de uma filial de distribuição em Jundiaí, São Paulo.

No ano anterior, investiu R$ 100 milhões na abertura de outro centro em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

Para este ano, projeta dobrar suas operações .

“Estamos comprometidos em fornecer soluções que não apenas atendam às necessidades atuais, mas também impulsionem o crescimento sustentável e a inovação contínua no setor”, conclui Tiret.

