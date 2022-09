Setembro Amarelo: 5 empresas que investem no bem-estar dos colaboradores

Não é raro encontrar profissionais no mercado de trabalho que estão com a saúde mental debilitada. Principalmente no período de retomada pós-pandemia, no qual muitas coisas mudaram e o emocional de toda a população foi colocado à prova.

Conforme aponta uma pesquisa da Adecco Group realizada em 2021, 54% dos jovens líderes relatam que estão passando ou passaram por um Burnout, e 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho, segundo pesquisa feita no mesmo ano pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). Isso porque ainda é pouca ou quase nenhuma a percepção de um espaço de trabalho seguro e saudável pelos colaboradores. Em uma pesquisa realizada em 2022 pelo Wellz, Gympass e Talenses Group, 63% dos colaboradores entrevistados relataram falta de apoio da liderança para lidar com condições de saúde mental.

Ações educativas, como a campanha de Setembro Amarelo, têm como objetivo reduzir o estigma acerca dos temas de saúde mental e melhoria nas condições dos colaboradores, trazendo informação e conhecimento para ser debatido e combater o preconceito. Vale ressaltar que, ações como essa, podem e devem ser sugeridas durante todo o ano, sendo o mês de setembro um momento para ecoar essa iniciativa.

Abaixo, veja cinco empresas que estão realizando ações para conscientizar seus times

Gympass

O Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, neste mês, desenvolveu ações através do time do Wellz, plataforma inovadora de saúde mental da startup que combina tecnologia com uma metodologia clínica robusta e está disponível exclusivamente no Brasil. Dentre ações, a startup desenvolveu e lançou o e-book com dados sobre segurança psicológica nas empresas e realizou uma pesquisa de autoavaliação do Wellz com os RHs dos parceiros sobre o mesmo tema. Além disso, o time do Wellz também promoveu o webinar “Setembro Amarelo nas Empresas: promoção de Saúde Mental e Segurança Psicológica”, como parte de sua campanha de conscientização, com participação dos especialistas Ines Hungerbühler, psicóloga, PhD e líder do Time Clínico do Wellz, Karen Scavacini, CEO do Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio, e Luca Borroni, professor, PHD e diretor acadêmico da Brain Business School, e pode ser assistido no Youtube.

180° Seguros

Em tempos pós-pandêmicos e com a exposição a um alto volume de informações, é possível perceber o aumento de problemas com a saúde mental das pessoas e a própria relação com o trabalho vem passando por mudanças. Além de promover uma cultura organizacional e ajudar a liderança a desempenhar um papel alinhado com o que a empresa busca, se faz necessária a conscientização da importância do autocuidado e também do papel da empresa nesse auxílio para que fomentem um ambiente seguro para tratar sobre o tema. Com a missão de revolucionar o mercado de seguros no Brasil, a 180° Seguros entende que desafios grandiosos demandam grande dedicação e acredita naquilo que oferece: um ambiente de trabalho seguro para que as pessoas possam ser a sua melhor versão.

Este ano a insurtech focou seus esforços na conscientização sobre o Setembro Amarelo e cuidados com saúde mental através de uma régua de comunicação estruturada por ferramentas como o slack e, também, reforços nas reuniões semanais com toda a empresa. Além disso, a startup conta com parceiros para ajudarem no preparo da liderança e da área de RH em como lidar com integrantes do time que podem estar passando por desafios com relação à saúde mental, abordando temas como ansiedade, burnout e autocuidado.

Hurb

A preocupação do Hurb, maior plataforma online de viagens do Brasil, com o bem-estar dos seus colaboradores vai além. Com uma equipe de profissionais especializados em Well being, o Hurb garante iniciativas durante todo o ano. Assim, nosso valor "it's all about people" é colocado em prática também internamente, não se resumindo aos clientes.

A empresa promoveu para o quadro de funcionários e colaboradores uma semana com ações específicas, visando a importância de conscientizar as pessoas sobre a prevenção ao suicídio, as ações da empresa no setembro amarelo contaram com palestras (que trouxeram os debades da saúde integral - social, psicológica e física; Mindfulness; roda de conversa sobre Diversidade & Inclusão), atividades (yoga e shiatsu) e momentos para a importância e compreensão de uma refeição saudável. Esse leque de opções busca atender aos mais de 1000 colaboradores de forma individualizada, pois entende-se a necessidade de olhar as particularidades desse grupo diverso para garantir que todos sejam contemplados pelas oportunidades. Outro eixo muito importante para a saúde física é a alimentação. Por isso, a equipe Hurb tem café da manhã na empresa, além de frutas e snacks saudáveis que são servidos durante à tarde

Knewin

A maior PRTech da América Latina, referência em monitoramento e análise de mídia espontânea, está sempre preocupada com o equilíbrio emocional dos seus colaboradores. Por isso, reforçou esse compromisso e desenvolveu seis ações com foco no mês do Setembro Amarelo. Para abordar a importância do tema para o bem-estar emocional, a empresa realizou com apoio da Pipo Saúde uma “palestra de conscientização” sobre o tema. A segunda ação, apelidada de “plantando a felicidade”, consiste em reunir os profissionais virtualmente para plantarem um girassol. O objetivo é fazer alusão à saúde física e mental com o fato da flor crescer bem e saudável. Já na terceira iniciativa, chamada de “Pausa do bem”, tem como intuito desacelerar a rotina e promover atividades além do trabalho.

Para isso, a ideia é que funcionários com habilidades em dança ou culinária, por exemplo, ministrem aulas para os colegas, promovendo um ambiente leve e agradável. Na quarta, chamada de “Humor do dia”, o propósito é colocar no Slack — plataforma de comunicação —, um emoji do sentimento do dia. Com isso, outros colaboradores podem compreender como está o sentimento do outro desenvolvendo assim mais empatia. Na ação “Celebrações na Feedz”, plataforma de engajamento e desempenho. O objetivo é que os colaboradores divulguem dicas sobre saúde e bem-estar, sobretudo no mês de setembro. Por último, para demonstrar apoio à campanha, a Knewin desenvolveu um fundo de reunião online para os funcionários usarem.

CloudWalk

A rede global de pagamentos não economiza esforços quando o assunto é o bem-estar dos seus colaboradores. Não apenas em setembro, mas durante todo o ano a companhia se preocupa com o tema Setembro Amarelo. A CloudWalk é selo prata no Zenklub - plataforma de psicólogos online que atende os funcionários sem sair de casa - que reconhece empresas engajadas e comprometidas em promover o bem-estar corporativo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Quiet quitting: fenômeno é tendência mundial e desafia líderes do futuro

Startups de varejo cresceram 18% em um ano com mudança de hábitos

Minidocumentário retrata impacto social de olimpíada brasileira de tecnologia