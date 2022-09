Minidocumentário retrata impacto social de olimpíada brasileira de tecnologia

Visando a inclusão e a capacitação de jovens de todo o país, a rede de pagamentos CloudWalk, anunciou o lançamento de um minidocumentário, que traz luz a um projeto de impacto social voltado para alunos do Ensino Médio de diferentes cidades. A iniciativa é fruto da parceria entre a CloudWalk e o Alpha Lumen, instituição sem fins lucrativos voltada para soluções de impacto social por meio da educação.

O filme mostra os melhores momentos da Semana EAT (Escola Avançada de Tecnologia) promovida em conjunto com o MIT Brazil (Massachusetts Institute of Technology) e pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), que aconteceu em julho deste ano e reuniu participantes da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Os alunos receberam o desafio de criar um aplicativo com o intuito de solucionar um problema social, usando como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A OBT é uma olimpíada mundial de tecnologia que envolve escolas do Brasil inteiro, além de alunos do próprio Alpha Lumen. Podem participar jovens matriculados nos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio em escolas públicas (municipais, estaduais ou federais) ou privadas.

A competição premiou um grupo de escola pública e outro de escola privada, que terão direito a uma viagem para o Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston (EUA). O júri foi formado pelo Alpha Lumen, parceiros e patrocinadores da ação. Além de competirem, os alunos também participaram de oficinas gratuitas sobre criatividade e inovação.

“Queremos levar cada vez mais conhecimento e inovação aos jovens, principalmente no segmento de tecnologia. Essa foi mais uma parceria realizada em linha com as políticas de ESG da CloudWalk, com foco em educação.”, declara Luis Silva, CEO e Fundador da companhia.

Assista ao documentário na íntegra aqui.

