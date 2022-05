Trabalha com turismo? Hurb está com mais de 80 vagas de emprego abertas

O Hurb, antigo Hotel Urbano, umas das maiores plataforma de viagens online do Brasil, anuncia que está com mas de 80 vagas de emprego abertas para atuar diretamente no mercado de turismo, visando uma retomada acelerada do setor no pós-pandemia.

VEJA TAMBÉM

Ser+tech: conheça o curso de tecnologia que oferece VR e bolsa auxílio

USP e Ituring lançam curso online e gratuito em engenharia de software

Hurb fecha parceria com a 42|RIO e oferece curso grátis de tecnologia

As mais de 80 vagas de emprego variam entre recepcionista e head, para as áreas de produto, people, customer experience, design & growth, data & analytics, facilities, comercial, financeiro e software.

Porém, uma das áreas com maior demanda de profissionais é a de tecnologia. O time de tecnologia está em busca de mais de 26 candidatos para atuarem com software, entre os cargos disponíveis estão vagas para desenvolvedor Back End, Full Stack, Front End, SAP Business One e Tech Lead. Para as outras áreas há mais de 55 vagas em busca de Product Manager, assistente de Customer Journey, UX Researcher em níveis pleno, júnior e sênior, executivo de contas, analista comercial, entre outros.

Como benefícios, a Hurb oferece vale-alimentação e refeição flexível, vale-transporte ou vale-combustível, van Hurb para aqueles que residem no RJ, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e assistência funeral, café da manhã e da tarde no escritório, auxílio creche ou babá, aulas de inglês e espanhol, Hurb Learning (portal de ensino exclusivo do Hurb) e Hurb Education Development Program (para se desenvolver e trabalhar em outros países).

A faixa salarial das posições não foi informada.

Como se inscrever no processo seletivo da Hurb

Os interessados em trabalhar na Hurb devem realizar a inscrição através do site oficial de contratação da Hurb na plataforma Gupy. A data limite para se inscrever não foi informada.

Investimento em tecnologia

Dada a demanda interna da empresa no setor de tecnologia, e a falta de profissionais capacitados na área no Brasil, o Hurb formou uma parceria com a a escola de tecnologia 42|RIO para formar e desenvolver, de forma gratuita, novos engenheiros de software, além de aprimorar as habilidades de hard e soft skills de profissionais de tecnologia no geral.

A 42|RIO é uma das filiais brasileiras da escola francesa de tecnologia École 42, fundada em 2013 e presente em mais 25 países além do Brasil.

A formação é gratuita e não necessita de pré-requisito técnico algum, só é necessário ter mais de 18 anos. A parceria entre a escola de tecnologia é parte da estratégia do Hurb em fomentar o mercado de tecnologia no país — e para conseguir uma mão de obra mais qualificada, muito escassa no Brasil e com uma alta demanda para empresas nativas digitais no país.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.