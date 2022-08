Azeite brasileiro, medalha de ouro em NY, chega ao varejo físico

A Fazenda Serra dos Tapes, localizada no município de Canguçu (RS), acaba de iniciar a venda no varejo físico de seu Azeite de Oliva Extravirgem Potenza Blend Frutado, que recebeu medalha de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York, um dos mais prestigiados do mundo, realizado em maio deste ano. Com acidez máxima de 0,17%, a versão frutada harmoniza com risotos, carnes brancas, queijos, molhos suaves, saladas, frutos do mar e doces.

Também chega ao varejo o Potenza Blend Intenso, com acidez máxima de 0,17%, ideal para acompanhar legumes grelhados, pães, saladas, carnes e massas. Ambas as versões serão vendidas em garrafas de 250 ou 500 mililitros. Inicialmente a linha será comercializada em empórios e supermercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Até o final deste ano, a meta é que os azeites Potenza Blend estejam à venda em outras importantes cidades de todo o país.

Elaborados por Cláudia Santos, sommelier de Azeites e Mestra de Lagar da Fazenda Serra dos Tapes, os blends Potenza Frutado e Potenza Intenso chegam ao mercado com o objetivo de facilitar o entendimento e o acesso do público ao verdadeiro azeite de oliva extravirgem. Para isso, a especialista criou uma referência de consumo dos produtos similar ao do vinho: o blend frutado harmoniza com alimentos que combinam com vinhos brancos e espumantes. Já o blend intenso é ideal para ser consumido com pratos que acompanham os vinhos tintos.

Potenza foi a palavra escolhida para reforçar a transição do paladar do consumidor brasileiro, que acostumado a consumir azeites de safras antigas e consequentemente sem intensidade, passa a conhecer a potência dos azeites jovens e extravirgens, produzidos no ano. Essa mudança tem os blends frutados e intensos como protagonistas.

“Com a comercialização no varejo físico, vamos oferecer aos consumidores um produto de alta qualidade e com ótimo custo-benefício, acelerando a iniciação dos consumidores no mundo dos azeites. Muito embora o Brasil seja o segundo maior importador de azeites do mundo, ainda temos um consumo per capita por ano muito baixo, de cerca de 170 mililitros. Em vários países da Europa, o consumo por pessoa chega a 20 litros anualmente. E como 98% do azeite consumido no país é importado, existe uma excelente oportunidade para expandirmos fortemente a venda de nossos produtos no mercado nacional”, declara Cláudia.

A produção de azeites na Fazenda Serra dos Tapes ocorre no período de colheita dos frutos, no arco temporal da colheita no Hemisfério Sul, do fim de fevereiro ao fim de abril. Em 2031, a empresa pretende atingir um volume anual de 145 mil litros de azeite, alcançando um faturamento de R$ 15 milhões.

Pecora Nera

Com um total de 210 hectares de oliveiras, na Fazenda Serra dos Tapes também são produzidos os Azeites de Oliva Extravirgem Pecora Nera. Para chegar ao produto final, que sai das oliveiras diretamente para a mesa do consumidor, Cláudia Santos criou o Methodo Pecora Nera, que garante azeites de oliva extravirgem com a máxima expressão de suas características sensoriais e nutricionais, como sabor, aroma, vitaminas A e E, gorduras saudáveis monoinsaturadas e antioxidantes (ômega 3, ômega 6 e ômega 9).

Após a extração, o produto é armazenado em tanques de inox, sem oxigênio, em ambiente sem variação de temperatura e exposição à luz, mantendo suas características nutricionais e organolépticas.

