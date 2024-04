Quem é a brasileira considerada a mais jovem bilionária do mundo? Veja o top 10 global

Imagine chegar à maioridade com mais de R$ 5 bilhões na conta. A brasileira Livia Voight tem apenas 19 anos, é herdeira da fabricante de máquinas e equipamentos WEG e, nesta semana, é a bilionária mais jovem do mundo, segundo o ranking anual da revista Forbes.

Divulgada na última terça-feira (2), a lista contém todos os bilionários do mundo, e entre os 10 mais jovens, 2 são brasileiros, 2 são sul coreanos e os outros 6 são europeus.

E Livia não está sozinha. Sua irmã, Dora Voigt de Assis também está na lista que, pela primeira vez em 15 anos, não mostra nenhum bilionário abaixo dos 30 anos com fortuna construída do zero.

Confira o top 10 dos bilionários mais jovens do mundo:

1 Livia Voigt – 19 anos

Com um patrimônio de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), Lívia é dona de participação minoritária na multinacional WEG, fabricante de maquinário industrial co-fundada por seu falecido avô, Werner Ricardo Voigt.

2 Clemente Del Vecchio – 19 anos.

Com US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões), o italiano é o mais novo dos seis filhos de Leonardo Del Vecchio, fundador da Luxottica, maior empresa de óculos do mundo e dona de marcas como Ray-Ban e Oakley.

3 Kim Jung-youn – 20 anos

Junto de sua irmã, ela é dona de 18% da NXC, maior acionista da gigante da indústria de jogos Nexon. Jung-youn possui um patrimônio de US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões).

4 Kevin David Lehmann – 21 anos

Possuindo US$ 3,3 bilhões (R$ 16,6 bilhões), o bilionário possui 50% da franquia de farmácias líder na Alemanha, a dm (drogerie markt). A franquia registra um valor anual de U$ 14 bilhões.

5 Kim Jung-min – 22 anos.

Jung-min é irmã mais velha de Jung-youn e possuí US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões) de patrimônio proveniente da sua participação na NXC.

6 Luca Del Vecchio – 22 anos

Outro dos seis filhos de Leonardo Del Vecchio, da Luxottica. Luca possui patrimônio de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões).

7 Remi Dassault – 22 anos

Francês, ele é filho de Olivier Dassault, ele é herdeiro da fortuna gerada pela Dassault, empresa especializada em aeronaves e software para aviação. Possui US$ 2,5 bilhões (R$ 12,6 bilhões).

8 Zahan Mistry – 25 anos

Irlandês, filho do falecido Cyrus Mistry, líder da Tata Sons, do conglomerado Tata. Possuí US$ 4,9 bilhões (R$ 24,7 bilhões).

9 Dora Voigt de Assis – 26 anos

Dora possui patrimônio de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), é brasileira, irmã de Lívia Voigt e também detentora de ações na multinacional WEG.

10 Firoz Mistry – 27 anos

E por fim, temos mais um filho de Cyrus Mistry. Firoz, irmão de Zahan, possui patrimônio de US$ 4,9 bilhões (R$ 24,7 bilhões).

