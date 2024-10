Quanto pode custar a rapidez no despacho aduaneiro? Para a Brado, R$ 3 milhões

Obrigatório, o despacho aduaneiro é um procedimento exigido pela Receita Federal, que tem como principal objetivo o desembaraço de mercadorias antes e após a exportação.

Nas etapas dele, as mercadorias são verificadas, fiscalizadas, comparadas e mais. Para acelerar esse processo, as operadoras de portos podem investir muito.

No caso da Brado, que opera o terminal em Rondonópolis (MT), o montante específico é de R$ 3 milhões.

O valor foi investido na criação do Redex, Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex).

O que é esse recinto especial?

O Redex é um espaço físico destinado aos processos de despacho aduaneiro de mercadorias que aguardam a liberação para serem exportadas.

Assim que entram na área do Redex, as cargas começam a ser acompanhadas remotamente pela Receita Federal, por meio do sistema de informação e de câmeras instaladas no local.

A qualquer momento, os fiscais podem pedir uma vistoria mais detalhada, seja presencialmente ou realizada com uma câmera móvel.

Grande parte do Terminal de Rondonópolis foi transformada no recinto, que ficou com 146,6 mil m2 de área.

Com a instalação de uma cerca no padrão da Receita Federal, controles de acesso de pessoas e veículos e aumento da quantidade de câmeras no local, a área está de acordo com todas as exigências da Receita.

Esse tipo de investimento pode acelerar a exportação?

Segundo a Brado, o Redex vai agilizar o processo de exportação, já que a liberação das cargas será feita ainda no terminal, simultaneamente à operação habitual.

“O Redex em Rondonópolis permite que a carga já saia pronta para o embarque marítimo, reduzindo o tempo de operação e consequente risco de perda de embarque no navio. Também proporciona mais segurança às cargas e contribui para aliviar a movimentação na área portuária. Há ganhos para todos os elos da cadeia, principalmente para o cliente”, afirma André Luis H. Nóbrega, gerente de planejamento da Brado e líder do projeto Redex.

“Com os frequentes desafios nos fluxos logísticos dos portos, a utilização do terminal Redex se mostra uma solução estratégica e eficaz. Oferecendo uma alternativa para agilização de processos essenciais, como desembaraço aduaneiro, fumigação e inspeção de mercadorias”, diz Pedro Azevedo, CEO da PA Trading, cliente da Brado.

“As cargas são 100% rastreadas a partir do momento em que entram no recinto, saem do terminal para o transporte ferroviário já com o lacre definitivo no contêiner, tonando-se internacionalizadas, e são acompanhadas até a chegada ao porto. Esse acompanhamento garante segurança extra ao processo”, diz Nóbrega.

