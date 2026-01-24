Ela vendeu sua empresa por US$ 100 milhões — e repetiu o sucesso com outra marca

Aos 29 anos, Nicole Bernard Dawes fundou a Late July Organic Snacks e, com uma visão afiada para negócios e finanças, transformou a marca em um sucesso de vendas, alcançando US$ 100 milhões em faturamento anual até sua aquisição.

Em vez de desacelerar, ela deu início a uma nova jornada: criou a Nixie, uma marca de bebidas orgânicas e sem açúcar, que em poucos anos já está presente em mais de 11 mil pontos de venda.

O caminho de Nicole no setor de alimentos e bebidas começou muito antes de fundar sua primeira empresa. Filha de empreendedores, a mãe, dona de uma loja de produtos naturais, e o pai, criador da famosa marca Cape Cod Potato Chips, ela cresceu inserida em discussões sobre formulações, logística e margens de lucro.

Ao fundar a Late July em 2003, Nicole aplicou esse conhecimento familiar com uma abordagem moderna e estratégica, posicionando a marca no segmento de snacks orgânicos que se aproximam, em sabor, dos produtos tradicionais. Isso foi essencial para ampliar o mercado consumidor e alavancar vendas de forma sólida e recorrente. As informações são da Entrepreneur.

US$ 100 milhões em receita antes da venda

A gestão financeira eficiente foi um dos pilares do crescimento da Late July. Nicole liderou a empresa até atingir a marca de US$ 100 milhões em faturamento anual, um número expressivo para o segmento e que chamou atenção de grandes players da indústria.

A venda da empresa marcou não apenas um retorno significativo sobre o investimento, mas também um caso de sucesso em como estruturar um negócio com foco em performance financeira, posicionamento de mercado e escalabilidade.

Nixie: nova marca, mesma disciplina financeira

Com o capital e a experiência acumulados, Nicole deu início à Nixie, uma marca de bebidas orgânicas com zero açúcar, voltada para consumidores que buscam alternativas saudáveis e sustentáveis. O diferencial? A empresa foi pensada desde o início com uma estratégia voltada à distribuição em larga escala e ao controle rigoroso de custos e margens, permitindo que a marca conquistasse presença em mais de 11 mil varejistas em poucos anos.

Esse tipo de expansão exige mais do que um bom produto: demanda planejamento financeiro preciso, controle de capital de giro e negociações inteligentes com distribuidores e redes de varejo.

