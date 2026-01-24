Negócios

Ela vendeu sua empresa por US$ 100 milhões — e repetiu o sucesso com outra marca

Nicole Bernard Dawes transformou expertise em produtos orgânicos em estratégia financeira de expansão

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 05h00.

Aos 29 anos, Nicole Bernard Dawes fundou a Late July Organic Snacks e, com uma visão afiada para negócios e finanças, transformou a marca em um sucesso de vendas, alcançando US$ 100 milhões em faturamento anual até sua aquisição.

Em vez de desacelerar, ela deu início a uma nova jornada: criou a Nixie, uma marca de bebidas orgânicas e sem açúcar, que em poucos anos já está presente em mais de 11 mil pontos de venda.

O caminho de Nicole no setor de alimentos e bebidas começou muito antes de fundar sua primeira empresa. Filha de empreendedores, a mãe, dona de uma loja de produtos naturais, e o pai, criador da famosa marca Cape Cod Potato Chips, ela cresceu inserida em discussões sobre formulações, logística e margens de lucro.

Ao fundar a Late July em 2003, Nicole aplicou esse conhecimento familiar com uma abordagem moderna e estratégica, posicionando a marca no segmento de snacks orgânicos que se aproximam, em sabor, dos produtos tradicionais. Isso foi essencial para ampliar o mercado consumidor e alavancar vendas de forma sólida e recorrente. As informações são da Entrepreneur.

US$ 100 milhões em receita antes da venda

A gestão financeira eficiente foi um dos pilares do crescimento da Late July. Nicole liderou a empresa até atingir a marca de US$ 100 milhões em faturamento anual, um número expressivo para o segmento e que chamou atenção de grandes players da indústria.

A venda da empresa marcou não apenas um retorno significativo sobre o investimento, mas também um caso de sucesso em como estruturar um negócio com foco em performance financeira, posicionamento de mercado e escalabilidade.

Nixie: nova marca, mesma disciplina financeira

Com o capital e a experiência acumulados, Nicole deu início à Nixie, uma marca de bebidas orgânicas com zero açúcar, voltada para consumidores que buscam alternativas saudáveis e sustentáveis. O diferencial? A empresa foi pensada desde o início com uma estratégia voltada à distribuição em larga escala e ao controle rigoroso de custos e margens, permitindo que a marca conquistasse presença em mais de 11 mil varejistas em poucos anos.

Esse tipo de expansão exige mais do que um bom produto: demanda planejamento financeiro preciso, controle de capital de giro e negociações inteligentes com distribuidores e redes de varejo.

