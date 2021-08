Produtos industrializados e 100% naturais? Entenda a tecnologia por trás

A busca por uma alimentação cada vez mais natural está entrando com tudo na rotina de muita gente. Atualmente o Brasil é o quarto colocado em consumo de alimentos saudáveis no ranking global e movimenta US$ 35 bilhões por ano, de acordo com uma pesquisa realizada pela agência internacional Euromonitor. Segundo a agência internacional de pesquisa de mercado, nos últimos cinco anos o crescimento do setor de alimentos e bebidas saudáveis foi, em média, de 12,3%.

O que muitos não sabem é que itens produzidos na indústria podem ser 100% naturais, tendência que cresce adjacente à busca do consumidor por itens mais saudáveis.

Sabor tecnológico

Um exemplo disso é a Natural One, marca líder em sucos 100% naturais no Brasil. A marca tem uma tecnologia que garante produtos frescos até oito meses depois da produção, sem a adição de conservantes.

Ainda que pareça contraditório relacionar alta tecnologia a produtos naturais, é exatamente isso que acontece. No caso da Natural One, o processo de envase é inteiramente a frio e utiliza nitrogênio, processo que expulsa o oxigênio da embalagem e retarda a oxidação do suco.

“Relacionar produtos naturais a processos artesanais ou distantes das inovações tecnológicas do setor é um engano comum. A nossa linha de produção nasceu da inovação e vem, cada vez mais, investindo em novas tecnologias para garantir a saudabilidade dos nossos produtos, que mantêm o frescor e os nutrientes das frutas e legumes que utilizamos”, declara Uira Soares, head industrial, de qualidade e P&D da Natural One.

Para complementar, as embalagens Natural One contam com a estrutura de PET com AMOSORB, tecnologia que auxilia o processo de entrada do oxigênio dentro da garrafa, auxiliando, mais uma vez, na durabilidade do produto — que não tem adição de conservantes, açúcares ou processos como desidratação e fermentação.

Sem conservantes

Outra grande marca da indústria de alimentos que utiliza ingredientes naturais é a Heinz, conhecida por seu ketchup. O produto conta com apenas seis ingredientes de origem natural em sua composição: tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural, proveniente de ervas e especiarias, sem processos químicos em sua obtenção. Sem conservantes, o produto passa por processos tecnológicos que auxiliam a conservar o ketchup.

“Por conta de um pH ácido no ketchup Heinz, existe um ambiente naturalmente menos propício para o crescimento de microrganismos. Além disso, em nossa produção temos etapas de tratamento térmico e controles de processos com parâmetros específicos que, em conjunto, garantem a conservação do nosso ketchup”, afirma Patrícia Dirscherl, diretora de P&D Latam da Kraft Heinz.

O principal ingrediente que gera o ketchup Heinz também recebe um cuidado especial. Na produção, 100% das sementes de tomates são não geneticamente modificadas. São escolhidas as melhores variedades, que geram os melhores frutos de tomate, para que no final surja o ketchup Heinz.

“Nosso ketchup é feito apenas com ingredientes de origem natural e isso é uma vantagem competitiva. Temos um cuidado e uma atenção maior ao consumidor, à composição do que compra e consome, o que demonstra a confiança que temos em nosso processo de produção, na escolha dos nossos ingredientes e expertise adquiridos por anos de tradição da marca, além da importância constante com a qualidade e com a nossa receita”, afirma Dirscherl.

