Ex-ministro Aldo Rebelo lança livro sobre o interesse internacional pela Amazônia

Ex-ministro de Lula e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo é dono de uma trajetória política de mais de 20 anos. Sua carreira foi pautada sobretudo pela procura do equilíbrio entre o desenvolvimento agrícola e a preservação ambiental na Amazônia.

Agora, como secretário de Relações Internacionais de São Paulo, o político pretende dar o próximo passo na sua carreira focada na preservação ambiental, lançando o livro “Amazônia, a Maldição das Tordesilhas – 500 Anos de Cobiça Internacional”.

A estreia está prevista para às 18h desta segunda (20). No evento, na Livraria Drummond, em São Paulo, o autor vai autografar exemplares da obra.

“ Amazônia, a Maldição das Tordesilhas”

Publicada pela Editora Arte Ensaio, a obra traz uma análise das razões por trás da cobiça internacional pela Amazônia – que incluem desde os recursos naturais até a localização estratégica.

O autor aborda eventos históricos marcantes, como a resistência indígena e as tentativas de ocupação estrangeira, e apresenta as conquistas e desafios enfrentados pela região ao longo dos séculos.

O livro estará disponível em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e francês.

O lançamento acontece também em outras três cidades:

Brasília, 22 de maio, das 18h00 às 22h00 – Livraria da Vila

Curitiba, 31 de maio, das 17h30 às 20h00 – Teatro Guaíra

Rio de Janeiro, 12 de junho, das 18h00 às 22h00 – Livraria Argumento

O livro conta com o patrocínio da FSB Holding, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

Quem é Aldo Rebelo?

Aldo Rebelo é uma figura atuante na política brasileira, com uma carreira de décadas dedicada ao serviço público. Aldo possui passagens notáveis como ministro da Defesa, do Esporte e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

No último ano, sua participação na CPI das ONGs trouxe à tona questões importantes sobre o Fundo da Amazônia, defendendo uma alocação restrita desses recursos para órgãos públicos.

