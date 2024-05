Por que a Drogaria São Paulo divulgou informe de sustentabilidade (mesmo sem precisar)?

Empresas que não têm capital aberto não são obrigadas a publicar relatórios de sustentabilidade. Mas, para o Grupo DPSP, a ação é essencial para sua estratégia ESG.

Com o objetivo de dar continuidade ao seu plano de governança, pautado pela sustentabilidade, e saudabilidade da indústria e seus clientes, o grupo dono das Drogarias Pacheco e da Drogaria São Paulo divulgou neste mês o informe de sustentabilidade de 2023.

O documento apresenta um relatório completo das ações do grupo, com destaques para:

Descarte adequado de mais de 89 toneladas de medicamentos

Redução de mais de 940 toneladas nas emissões de CO2

Resultados do Programa Geração Sênior, para contratação de pessoas 50+

Campanha interna de doação de sangue, que arrecadou mais de 5 60 bolsas de sangue e beneficiou mais de 2200 pacientes .

Leia o informe completo aqui.

Por que fazer a divulgação sem obrigação?

Segundo Carla Sauer, diretora de gente e gestão do Grupo DPSP, a divulgação do informe visa reafirmar o compromisso da empresa com a sustentabilidade e sua agenda ESG.

“Com essa entrega estamos comprometidos, não apenas em proporcionar saúde e bem-estar, mas também em promover práticas ambientais, sociais e de governança que contribuam para um futuro mais sustentável e inclusivo para as comunidades que atendemos”, diz a executiva.

A estratégia ESG do Grupo DPSP

Segundo Sauer, a estratégia do Grupo pode ser resumida no acrônimo S.E.R., que dá nome ao programa responsável pelas ações. “Por meio do programa SER+, reforçamos continuamente nosso compromisso com a sustentabilidade e direcionamos nossas ações em 3 grandes frentes de atuação:

+Sustentável

+Eficiente

+Responsável

“É imprescindível que as pessoas sejam o foco principal das ações e que sejam impactadas, verdadeiramente. Faz parte dos valores do Grupo DPSP o desenvolvimento de negócios éticos, íntegros e justos, respeitando nossos clientes, parceiros, acionistas e sociedade”, Sauer conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube