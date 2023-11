Prêmio IBRAC TIM elege melhores artigos científicos sobre Defesa da Concorrência

Nesta quinta, 9 de novembro, O Prêmio IBRAC TIM elegeu os melhores artigos científicos sobre a Defesa da Concorrência no Brasil. A cerimônia aconteceu durante o 29º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, e esta edição do prêmio contou com 45 trabalhos, sendo marcada principalmente pela premiação de mulheres.

O primeiro lugar na categoria de pós-graduação e profissionais foi para a autora Vivian Ianelli, que o conquistou com o trabalho “Checklist de contratos associativos: como o CADE identifica os critérios de empreendimento comum e compartilhamento de riscos e resultados após 2017?”.

Além da premiação em dinheiro, a vencedora ganhou uma inscrição no Antitrust Law Spring Meeting 2024, organizado pela American Bar Association, em Washington, nos Estados Unidos. Ao todo, o Prêmio IBRAC TIM distribuiu 60 mil reais aos premiados da edição 2023.

Organizado pela TIM e o Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC), o concurso está na 14ª edição e já acumula quase 600 inscritos. Ele é destinado a estudantes de graduação e pós-graduação de universidades brasileiras ou estrangeiras, além de profissionais da área de defesa da concorrência ou outras que com ela interagem.

Prêmios em todas as categorias

Na categoria pós-graduação e profissionais, também foram premiados os artigos classificados na 2ª posição, das autoras Julia Krein e Vitória Oliveira e, na 3ª colocação, o trabalho de Roberto Taufick e outro artigo das autoras Mariana Llamazalez, Ana Carolina Bittar e Fernanda Victor.

Na categoria graduação, saiu vencedor o trabalho “Efeitos conglomerados em mercados digitais: os critérios de análise utilizados pelo CADE”, da autora Joyce Silva Ricarte (USP). Além do valor em dinheiro, ela ganhou ainda inscrição gratuita em três eventos que serão organizados exclusivamente pelo IBRAC em 2024. Já os 2º e 3º selecionados foram homenageados com menções honrosas durante a cerimônia. Os artigos escolhidos serão avaliados para publicação na revista do IBRAC.

O evento contou com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Alexandre Cordeiro; da procuradora chefe do CADE, Juliana Domingues; do superintendente geral do CADE, Alexandre Barreto; do vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM Brasil, Mario Girasole; do diretor presidente do IBRAC, Bruno Drago, e da professora da USP, Elizabeth Farina

“Mais uma vez, renovamos nosso compromisso em fomento à produção acadêmica sobre direito e econômica da competição como ambiente. A contribuição do debate acadêmico é fundamental para garantir, elevar e consolidar a livre concorrência e a competição no Brasil", comentou Mario Girasole, vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM Brasil.

