Como estudar de graça no Reino Unido com o programa de bolsas Chevening

O Chevening Scholarships, renomado programa de bolsas de estudo do Reino Unido, está com inscrições abertas para estudantes de mais de 160 países, incluindo o Brasil. As bolsas Chevening são uma oportunidade para quem deseja cursar programas de mestrado de um ano em diversas universidades britânicas.

Seus benefícios incluem cobertura das passagens de ida e volta para o Reino Unido, custos da anuidade do curso escolhido, taxas administrativas da universidade, uma quantia mensal em dinheiro para despesas pessoais, valor de emissão do visto para o Reino Unido e auxílio financeiro para instalação no país.

Em sua rede global de mais de 55.000 ex-alunos, Chevening inclui 20 atuais ou ex-chefes de estado ou de governo. Além disso, ex-bolsistas do programa se destacam em diversos campos, indo além da política. Ao todo, foram mais de 1.800 brasileiros beneficiados pela iniciativa.

“Um dos grandes diferenciais do programa de bolsas Chevening é o acesso à uma comunidade global de pessoas que fazem a diferença em seus países de origem. Para quem deseja dar um salto em sua carreira, considero uma oportunidade ideal de networking”, analisa Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

Com amplas possibilidades para brasileiros, as bolsas são direcionadas a pessoas de todas as idades, gêneros e áreas, desde que preencham os critérios de elegibilidade e tenham “ambição, perfil de liderança e bom desempenho acadêmico”, de acordo com o portal de admissão do programa.

As inscrições para o Chevening estão abertas até sete de novembro de 2023 no site do programa, e as aulas para os selecionados terão início entre setembro e outubro de 2024. Além da inscrição na bolsa, é preciso que o aluno também se inscreva no curso em que deseja ser admitido.

Critérios de Elegibilidade

Para se candidatar a uma bolsa Chevening, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ser cidadão de um país ou território elegível para Chevening (o Brasil está incluído);

Comprometer-se a retornar ao seu país de cidadania por pelo menos dois anos após a conclusão do programa.

Ter completado todos os requisitos de um curso de graduação que permita a entrada em um programa de pós-graduação no Reino Unido.

Possuir no mínimo dois anos (2.800 horas) de experiência profissional.

Inscrever-se em três cursos universitários qualificados no Reino Unido e receber uma oferta incondicional de uma das opções dentro do prazo especificado no cronograma de inscrição.

Como se preparar

Para quem deseja se candidatar ao programa de bolsas Chevening, mas não sabe por onde começar, uma opção é o Prep Pós-Graduação. O curso online e gratuito, da Fundação Estudar, prepara quem pretende fazer uma pós-graduação em outro país, com o objetivo de ampliar o acesso dos brasileiros à educação no exterior. Para se inscrever, basta acessar o link.

“Chevening é um dos programas mais completos, porque sua bolsa cobre praticamente todas as despesas. Além disso, não tem limite de idade e aceita as mais diversas áreas, contanto que sejam cobertas pelas universidades no Reino Unido. É ideal para Brasileiros”, diz Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar. “Um grande desafio, nesse caso, é que grande parte dos estudantes não saber lidar com a burocracia exigida e acredita que precisa ter dinheiro para aproveitar essa oportunidade. O Prep Pós-Graduação pode ajudar nessas e em tantas outras questões”, afirma a CEO.

O curso possuí 12 horas de conteúdo gravado, mentorias e workshops ao vivo e foi planejado com intenção de desmistificar o processo de aplicação de um curso de pós-graduação no exterior. São abordados pontos como: possibilidades de bolsas, dicas de redução de custos de candidatura, estrutura dos testes de idiomas, cartas de recomendação e marketing pessoal.

