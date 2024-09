Por que o Brasil está na mira dos negócios de transição energética internacionais?

Em 2023, apenas 22% da energia gerada pelo setor elétrico dos Estados Unidos veio de fontes renováveis, segundo a U.S. Energy Information Administration. No mesmo ano, o Brasil conseguiu um recorde de participação de 93% dos renováveis no total de energia gerada, segundo o CCEE.

É por dados como este que o Brasil está na mira de investidores e grandes players do mercado a favor da transição energética.

O próximo grande evento na agenda de negócios internacionais é o Brazil Climate Summit.

Em sua terceira edição, o evento será realizado no dia 18 de setembro, na Universidade de Columbia em Nova York.

Brasil oferece boas oportunidades para projetos de transição energética e descarbonização

O principal objetivo do Brazil Climate Summit é discutir as oportunidades de negócio, usando as vantagens competitivas brasileiras para a descarbonização do planeta.

O evento também busca fortalecer seu protagonismo como plataforma de promoção, relacionamento e conhecimento para conectar investidores e empresas globais às soluções climáticas brasileiras.

Entre os palestrantes confirmados estão:

O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy

A atual diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES , Luciana Costa.

Eles irão abordar o caminho para o net zero e como construir um ambiente de negócios favorável nesse cenário, posicionando o país como principal indutor da transformação climática.

São esperadas cerca de 500 pessoas.

O Brasil está realmente na frente dos negócios sustentáveis?

Outros dados que evidenciam o interesse internacional na sustentabilidade brasileira incluem:

O fato do Brasil figurar entre os 20 melhores países no quesito transição energética , segundo relatório do Fórum Econômico Mundial.

O país possui também é visto como importante provedor de alimentos produzidos a partir de práticas agrícolas sustentáveis .

Quem mais estará presente?

A programação traz outros profissionais de destaque como:

Ana Cabral Gardner – co-presidente e co-CEO da Sigma Lithium

Cynthia E. Rosenzweig – agrônoma e climatologista americana do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA

Luísa Palacios – professora da Universidade de Columbia e especialista em desafios geopolíticos na indústria de energia

Nili Gilbert – vice-presidente da Carbon Direct e senior advisor do Boston Consulting Group .

O evento é organizado por executivos relevantes do mercado, como:

Luciana Antonini Ribeiro – cofundadora da eB Capital

Marina Cançado – especialista em investimentos sustentáveis e fundadora da Converge Capital

Jorge Hargrave – diretor da Maraé Investimentos

Arthur Ramos – diretor executivo e parceiro do Boston Consulting Group .

