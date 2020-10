PODEMOS se destaca nas redes do Senado; Zambelli segue líder na Câmara

No ranking FSBinfluênciaCongresso divulgado nesta quarta-feira (28), Álvaro Dias (PODE-PR) caiu um degrau e volta a ser o terceiro colocado do levantamento, observando os colegas de partido, Romário (PODE-RJ) e Marcos do Val (PODE-ES), subirem em sua direção, respectivamente em quarto e quinto lugares. Enquanto isso, o petista Humberto Costa (PT-PE) segue na liderança pela terceira semana consecutiva.

Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ficou na segunda posição, na semana em que esteve em evidência sob acusações de ter recebido apoio do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Abin em relação a seus problemas com a Justiça e também de o PSL ter realizado desvio de dinheiro da cota feminina do partido para empresas de seus assessores.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), subiu dez colocações, ocupando assim o nono lugar, seguido de perto por Fernando Collor (PROS-AL), que avançou sete posições e está em 10º lugar.

O melhor desempenho individual foi o do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que subiu 21 posições e passou a ocupar o 19º lugar no ranking.

o ranking da semana no Senado Federal.

Câmara dos Deputados

As dez primeiras posições do ranking FSBinfluênciaCongresso pouco sofreram alterações nessa última semana. O pódio se estabeleceu com Carla Zambelli (PSL-SP) em primeiro, Bia Kicis (PSL-DF) em segundo e André Janones (AVANTE-MG) em terceiro. Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) caiu duas posições, ocupando assim o quarto lugar.

Kim Kataguiri (DEM-SP), que estava chegando no grupo dos Top 10 da Câmara, caiu quatro degraus e agora ocupa a 15ª posição, na semana em que saiu em defesa do líder do MBL (Movimento Brasil Livre), denunciado por tráfico de influência e fraude em licitação.

Na oposição, Sâmia Bomfim (PSOL-SP) avançou quatro casas e alcançou a 16ª posição. A deputada entrou com forte atuação na campanha à prefeitura da capital paulista ao lado da chapa encabeçada pelo PSOL.

