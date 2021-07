Podcast A+: Diversidade e inclusão - a agenda LGBTQIA+ nas empresas

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo.

Passado o mês do orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho, quando as mais variadas marcas ganham as cores do arco-íris e a pauta da diversidade ocupa com mais força debates na sociedade, como a agenda de inclusão tem sido trabalhada nas empresas no resto do ano?

Seja como clientes ou colaboradores, a comunidade LGBTQIA+ quer se sentir verdadeiramente representada pelas marcas, tanto na publicidade quanto no dia a dia das companhias. Não bastam campanhas pontuais. Segundo pesquisa da Nielsen/Toluna com os consumidores desse grupo, 72% afirmam que só compram de empresas que se posicionam contra a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual.

Mais diversidade no ambiente corporativo significa também mais vantagem competitiva. Companhias com um quadro plural de funcionários são mais inovadoras e mais capazes de atrair talentos e conquistar novos mercados.

Se os temas da diversidade e da inclusão avançam e começam a ser discutidos com mais intensidade pelas empresas, ainda são muitos os desafios dos trabalhadores LGBTQIA+ no mercado de trabalho, onde falta acolhimento e sobra preconceito.

Levantamento do coletivo #VoteLGBT mostra os efeitos da pandemia sobre essa comunidade que é socialmente mais vulnerável. De acordo com os números, seis em cada dez tiveram diminuição ou ficaram sem renda por conta da Covid-19. Quase 42% das pessoas LGBT+ vivem em domicílios com insegurança alimentar. No caso das pessoas trans, o índice sobe para 57%.

Como tornar a sociedade menos desigual e mais inclusiva à população LGBTQIA+? E qual o papel das empresas nessa jornada rumo à diversidade? Essas e outras questões foram debatidas em uma hora de live no YouTube da Exame.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Ana Abdalah, coordenadora de Talent Acquisition e Management da L’Oréal Brasil; Beta Boechat, publicitária da @FALA.agency, criadora de conteúdo no @betafala e autora da coluna Bússola Diversidade; Carlos Tufvesson, coordenador executivo da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro; e Larissa Medeiros Rocha, advogada trabalhista no BMA Advogados e autora do livro “Direito dos Trabalhadores LGBT”.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

