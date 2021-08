Podcast A+: 5G no Brasil e a corrida por profissionais de tecnologia

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre a importância da formação de profissionais da área de tecnologia, que estão cada vez mais requisitados no mercado brasileiro.

Com o leilão do 5G previsto para acontecer ainda este ano, a demanda por mão de obra capacitada em instalação e manutenção de rede vai aumentar muito. Mas a oferta de trabalhadores qualificados está muito abaixo das necessidades do setor de tecnologia no país. A demanda anual é de 70 mil novos profissionais, enquanto apenas 46 mil se formam por ano com o perfil necessário para essas vagas.

A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação alerta para o risco de “apagão técnico” dessa área no Brasil, com um déficit que pode chegar a 290 mil profissionais em 2024. A falta de mão de obra atrasa a transformação digital do setor produtivo e reduz ganhos para a sociedade como um todo.

Pensando no gap de trabalhadores de tecnologia e na parcela expressiva de jovens ociosos fora do mercado de trabalho, a Huawei e o SENAI firmaram uma parceria nacional de capacitação profissional. Desde abril, a empresa, líder global em TIC (Tecnologia da Informação e da Comunicação), já entregou ao SENAI quatro laboratórios de instalação de redes de fibra óptica. Está prevista ainda a criação do programa ICT Academy SENAI/Huawei, que oferecerá cursos à distância e presenciais com certificações internacionais nas áreas de 5G, Cloud, Inteligência Artificial e fibra óptica.

Com a proximidade da chegada do 5G, quais são, então, os desafios mais urgentes para a formação de profissionais em tecnologia? E que iniciativas de capacitação de mão de obra podem ajudar a reduzir esse déficit? Essas e outras questões foram debatidas em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Atilio Rulli, diretor de Relações Públicas e Governamentais na Huawei do Brasil; José Gustavo Sampaio Gontijo, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações); Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da CNI (Confederação Nacional da Indústria); e Vivien Suruagy, presidente da Feninfra (Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática).

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

