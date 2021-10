Orla Rio investe R$ 8 mi e abre 24 novos quiosques até final de 2021 no RJ

Por Bússola

Com investimento de R$ 8 milhões, a Orla Rio, concessionária que administra os 309 quiosques entre o Leme ao Pontal, vai inaugurar uma série de novas operações até o final do ano e gerar cerca de 200 empregos. Entre as novidades, estão o Quiosque da Célia totalmente pet friendly e com uma estrutura inédita com um pet park e o Chamego, voltado para a acessibilidade de cadeirantes à praia.

“Os cariocas e os turistas estão buscando lazer e gastronomia ao ar livre, e com o retorno das atividades, os quiosques estão sendo muito procurados pelo público. Nossa proposta é sempre oferecer diversidade de opções e novas propostas para a orla carioca”, declara João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

A abertura mais recente é o Arrastapé, focado na gastronomia nordestina, que tem como chef consultor Alex Ferreira que desenvolveu o cardápio com petiscos, como bolinho de rabada e de moqueca, homenageando a cultura do nordeste. O quiosque ainda conta com uma carta de drinks autorais, como batida de coco, seriguela, maracujá com pimenta e outros.

Para 2021, ainda está prevista a inauguração do Mané Rio, primeira unidade do famoso bar carioca, e do Barthô Pizza, ambos em São Conrado. Em Ipanema, será aberto o De Lamare, empreendimento dos sócios Pedro de Lamare, David Zylbersztajn e Luis Carlos Nabuco. No Leblon o Adoro Frozen. Já na Barra, terá o Quiosque da Célia em parceria com a Coveli e American Pet, com uma estrutura que conta com um pet park. Com essas aberturas, a Orla Rio atinge a marca de 20 novos quiosques inaugurados e reformulados este ano.

Previsões de inaugurações em 2021 no Rio de Janeiro:

Arrastapé (Copacabana)

Mar de Copa (Copacabana)

Fairmont (Copacabana)

Finn (Copacabana)

Mané Rio (Copacabana)

Mané Rio (São Conrado)

Barthô Pizza (São Conrado)

De Lamare (Ipanema)

Adoro Frozen (Leblon)

Tatuí (Leme)

Quiosque da Célia (Barra)

Chamego (Barra)

Miami Beach Club (Barra)

BBBeach (Barra)

