Onil Group lança maior projeto imobiliário tokenizado do país

A Onil Group vai lançar no dia 15, na região metropolitana de Londrina (PR), a venda de frações de imóveis do maior projeto imobiliário "tokenizado" do Brasil, o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, na cidade de Bandeirantes, próximo ao Santuário São Miguel Arcanjo, polo de turismo religioso nacional.

O empreendimento já está com 75% de suas unidades comercializadas e será inaugurado até o final deste ano. A cota de 25% restantes será vendida digitalmente em frações a partir de R$ 50 mil, o que dá direito ao comprador e investidor a obter renda sobre a ocupação do resort e utilizar o espaço com agendamento prévio.

Para o lançamento dessa venda digital, o grupo vai promover uma apresentação VIP da dupla Fernando e Sorocaba para cerca de 1.000 convidados no Buffet Laguna, em Cambé, na região metropolitana de Londrina. O evento é especialmente reservado convidados.

As vendas fracionadas para unidades de 137 m² e 199 m² serão iniciadas no próprio dia 15. Os tokens possibilitam aos compradores comprar participação em imóveis de alto valor com menor capital inicial. “A liquidez dos investimentos é aumentada, já que os tokens podem ser negociados em plataformas digitais. Isso facilita muito a compra e venda de frações mais rapidamente”, afirma Igor Santana, diretor de Expansão Onil Group.

“A tokenização do empreendimento em sua reta final atende a demandas mais conservadoras do mercado brasileiro, pois o Morro dos Anjos já está praticamente pronto. Modelo ainda novo no Brasil, o uso de tokens elimina boa parte da burocracia cartorial e disponibiliza o capital investido mais rapidamente”, diz João Ricardo, diretor de Negócios da Onil Group.

Perto de 20% do movimento do mercado imobiliário mundial é tokenizado, o que envolve cerca de US$ 20 trilhões, dos mais de US$ 400 trilhões movimentados. “É uma tendência mundial e são vários os exemplos de sucesso em outras partes do mundo, afirma Fabio Lino, presidente do grupo, que atua há mais de 20 anos no Brasil com diversos modelos de negócio.

O resort oferecerá acomodações em área com espaço de águas termais, complexo aquático, áreas de lazer e a primeira praia artificial do Paraná. Hóspedes e compradores ainda terão à disposição uma infraestrutura completa, com centro gastronômico, cinema, espaço de convenções, toboáguas, aquaplay infantil, piscina de surfe e quadras, entre outros destaques.

Cerca de 85% das obras estão concluídas. O resort tem público-alvo diversificado e um eixo de negócios voltado para cerca de 150 mil visitantes que fazem peregrinação para o santuário no norte do Paraná em um único final de semana.

O Morro dos Anjos ocupa uma área licenciada de 72 mil metros quadrados, com área construída de 45 mil m². Resultado de investimento de mais de US$ 30 milhões, o resort deverá criar cerca de 400 vagas de emprego diretos e indiretos na região.

