Novo produto da InfinitePay oferece dinheiro na hora para lojistas dom

A InfinitePay, solução financeira da CloudWalk, acaba de lançar um novo produto: o InfiniteNitro. Agora os lojistas recebem de forma instantânea e na mesma hora pelas suas vendas, todos os dias da semana - inclusive sábado, domingo e feriados. Não é mais necessário esperar o próximo dia útil para se financiar. O recurso funciona para pagamentos feitos no débito, no crédito à vista e no crédito parcelado, para compras efetuadas com a InfiniteBlack Smart – maquininha de cartão –, e também em transações feitas com o InfiniteTap – pagamento por aproximação diretamente no celular.

Além de rapidez – uma vez que o valor leva apenas alguns segundos para ficar disponível na conta –, a nova funcionalidade traz praticidade e independência, onde o usuário pode ativar e desativar o InfiniteNitro de acordo com sua necessidade e quando quiser, direto pelo aplicativo da InfinitePay ou pela maquininha sem precisar acionar o atendimento ao cliente.

“O InfiniteNitro vem para ajudar o pequeno e médio empreendedor brasileiro que já quer planejar o caixa para o ano de 2023. O produto permite que os lojistas possam iniciar suas vendas mais preparados, com capital de forma acessível para pagar funcionários, fornecedores, contas diárias e até mesmo expandir os planos de negócio, com o valor em conta disponível praticamente de forma instantânea”, afirma Fabrício Costa, diretor e líder do produto na CloudWalk.

