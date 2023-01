Olist lança Calendário do e-commerce para guiar lojistas em 2023

Com um novo ano começando, as expectativas para trilhar mais um período de sucesso são grandes entre os varejistas. E, com foco em apoiar o desenvolvimento desses negócios, o Olist, ecossistema líder em soluções de e-commerce para PMEs, lança a campanha V.O.E – “Em 2023, V.O.E. com o Olist: Venda, Organize, Escale”. Entre as iniciativas da campanha, o Calendário do E-commerce 2023 chega para guiar os comerciantes a se preparar e identificar oportunidades de alavancar as vendas em sazonalidades e datas especiais do varejo.

Nele é possível encontrar as principais datas do varejo, oportunidades de nicho, dicas de especialistas e conteúdos extras – tudo para auxiliar o varejista em seu caminho rumo ao sucesso. Ele também servirá como um guia para os lojistas durante todo o ano, principalmente por oferecer materiais com temas abrangentes, como por exemplo, campanhas de vendas em marketplaces, desafios do e-commerce, como reduzir custos na operação e como vender em datas comemorativas.

“Essa virada do ano também pode ser um momento importante nos negócios dos lojistas que se organizarem e se planejarem bem. Se preparar nessas datas está ligado, principalmente, a três pilares: sortimento de produtos que vendem muito nessas datas, precificação para ser super competitivo e logística para conseguir entregar tudo antes da data. Tudo isso contribui na experiência do cliente final e no sucesso da estratégia do negócio”, diz Alexander Clein, Diretor Comercial do Olist.

O documento está dividido em quatro pilares básicos para cada trimestre, entre eles: planejamento, logística, gestão e visibilidade. Nos três primeiros meses as boas oportunidades são os saldões de janeiro, volta às aulas e Dia do Consumidor, um ótimo período para organizar a loja. Já no segundo trimestre do ano, sazonalidades de grande potencial, como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados, demandam que o sistema logístico esteja em máxima performance.

Chegando na metade do ano é possível observar quais áreas da operação precisam de ajustes, para isso é necessária uma gestão eficiente. E o último trimestre do ano é o principal período de muitos lojistas, afinal, é a última chance de aumentar o faturamento do ano com duas datas muito importantes: Black Friday e Natal. Por isso, é preciso fazer escolhas inteligentes em relação às estratégias de venda e divulgação e se planejar antecipadamente.

Para mais informações, o calendário completo está disponível na landing page criada pela empresa.

