Mercado de energia: novas regras e o impacto para consumidores e empresas

Depois de duas grandes reestruturações do mercado brasileiro de energia elétrica, em 1995 e 2004, o país vem discutindo ajustes para um novo marco regulatório. Desde a entrada em vigor do atual marco legal, o país cresceu, surgiram novas tecnologias para geração e consumo de energia e hábitos de consumo mudaram.

As transformações em curso demandam atualização das regras, eliminando medidas contraditórias entre si e incorporando a chegada de conceitos como o armazenamento de energia, os veículos elétricos, a digitalização das redes de distribuição e transmissão, a expansão da liberdade de escolha do fornecedor de energia e a necessidade de descarbonizar a matriz energética, entre outros aspectos.

O objetivo é alavancar investimentos na área, contemplar o crescimento das fontes renováveis e ao mesmo tempo aumentar a concorrência do setor, ampliando a comercialização em um mercado livre de energia, ao mesmo tempo que se garante a sustentabilidade financeira do segmento. Com a estagnação da economia, agravada pela pandemia, o setor elétrico ganhou mais tempo para debater seus problemas estruturais.

Webinar

Para discutir o tema e entender como o desenho regulatório atual gera distorções que impactam as empresas e a população em geral, a plataforma Bússola, uma parceria da revista Exame e do Grupo FSB, realiza nesta terça-feira, às 12h, um webinar para explicar como as novas regras podem beneficiar agentes do setor, empresas e consumidores finais, com a participação de Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e de Edson Silva, diretor-presidente da Energia Sustentável do Brasil – ESBR.

Inscreva-se aqui e participe do debate enviando suas perguntas.