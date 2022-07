Martech conquista mais de 300 marcas e cresce 200% em dois anos

Referência em inteligência em trade marketing digital, a Standout auxilia marcas e indústrias a falarem diretamente com os seus públicos nas páginas de produtos dos e-commerces. A startup desenvolveu uma plataforma inovadora e pioneira que permite a criação, edição, publicação de vitrines digitais, além da distribuição automática e em tempo real das mesmas em mais de 250 e-commerces. O conteúdo das vitrines é apresentado em layout responsivo, da mesma forma em todos os canais de e-commerce e em todos os aparelhos e tamanhos de telas.

Com o avanço da transformação digital e o aumento das vendas online, a martech vem colecionando números positivos e um crescimento de 200% nos últimos dois anos (2020 e 2021). “Com a pandemia, as vendas no meio digital aceleraram muito. Começamos o ano de 2020 trabalhando com cerca de 100 marcas e fechamos 2021 com mais de 300. Hoje, estão conosco marcas como Dove, Omo, Campari, Absolut, Oral B, entre outras”, destaca Andrea Miranda, cofundadora e CEO da Standout. "Nós ajudamos esses clientes a contar histórias e demonstrar o valor dos produtos para o consumidor."

"Pense que você está em um e-commerce e quer saber mais informações sobre determinado produto. Pode ser um shampoo, um suco de laranja, um sabão em pó ou qualquer outra coisa que esteja buscando online. Ao clicar no item, um universo de possibilidades em termos de informação se abre. Na página do produto, você encontra dados como composição, preço, tamanho. Mas, além do que já é tradicional, também é possível oferecer muito mais para o cliente: vídeos, receitas, dicas de uso, curiosidades, entre tantas outras possibilidades. Tudo completamente interativo. Isso ajuda não só a reter o cliente na página, como também aumenta as conversões", afirma Andrea Miranda, cofundadora e CEO da Standout.

Além das mais de 300 marcas atendidas, a Standout tem parcerias firmadas com mais de 250 grandes varejos digitais. A lista inclui empresas como Pão de Açúcar, Magalu, Droga Raia, Ultrafarma e Casas Bahia. A startup também coleciona selos importantes: a empresa é destaque no ranking 100 Open Startups desde 2016, sendo que, em 2021, última edição do prêmio, ficou em 1.º lugar na categoria Retail e entre as 10 melhores colocadas no ranking geral.

Agora, a martech, que atingiu o break even em 2018 e sempre buscou crescer de forma sustentável, projeta aumentar em 50% o número de produtos atendidos. “Hoje, atendemos um número importante de grandes marcas. O nosso plano é ampliar ainda mais o número de produtos que essas marcas colocam na vitrine digital”, declara Andrea.

Para consolidar a comunicação e entregar as informações úteis sobre os benefícios e diferenciais dos produtos conforme as necessidades das indústrias, a martech aposta em tecnologia e inovação. “Com a nossa solução, as marcas podem fazer uma publicação e distribuição de vitrines em escala, nos sites varejistas, em real time, e receber uma série de informações do que está acontecendo com a vitrine de seu produto dentro dos e-commerces. Isso é fundamental para conquistar o sucesso no trade marketing digital”.

