Banco Mercantil investe R$ 150 milhões em tecnologia de atendimento digital

O Banco Mercantil do Brasil (B3: BMEB3, BMEB4), instituição financeira com foco no público 50+, anuncia o aporte de R$ 150 milhões em inovações tecnológicas, com o objetivo de aprimorar a experiência dos mais de 5 milhões de clientes do banco e utilizar modelos baseados em big data e dados não estruturados para oferecer novas soluções.

Do total de clientes, 75% são pessoas físicas com 50 anos ou mais, sendo o WhatsApp uma das soluções mais utilizadas por esse público. Por meio dele, a instituição realiza a entrada de novos clientes e aprova empréstimos, além da contratação de produtos e serviços oferecidos pelo banco.

“O WhatsApp já representa 46% de todos os atendimentos do banco e sua importância cresce a cada mês. Em julho de 2021, quando lançamos o atendimento via WhatsApp, 11 mil solicitações foram resolvidas por meio do aplicativo. Em março deste ano, chegamos a 979 mil atendimentos”, diz Felipe Boff, diretor de produtos, tecnologia e serviços do Banco Mercantil do Brasil.

“Pelo aplicativo de mensagens, em 2022, já foram realizados mais de R$ 200 milhões em empréstimos. É uma ferramenta muito importante para o banco e iremos investir cada vez mais para oferecer ao cliente uma experiência única”, diz o executivo.

O aplicativo do Banco Mercantil também é outro diferencial no mercado e a sua aderência junto aos clientes vem crescendo. “Em nossas pesquisas internas os clientes elogiam o nosso aplicativo e o seu formato, mas identificamos que o WhatsApp tem apelo diferenciado entre eles.”

Balanço

Os crescimentos da base de clientes, seguros, cartões e carteira de crédito foram destaques para o primeiro trimestre de 2022. O lucro líquido da instituição foi de R$ 47 milhões, com a margem financeira estabilizada em 22%, mesmo com a forte subida da Selic.

Segundo Gustavo Araújo, CEO do Mercantil, entre os destaques para o período está o crescimento de 87% na base de clientes em relação ao mesmo período do ano passado. “Estamos dando passos firmes em direção a nossa estratégia de crescimento junto ao público 50+, como mostra nossa base de clientes que praticamente dobrou em pouco mais de um ano”, diz o executivo. Ainda em janeiro, o Mercantil já havia entrado na lista dos cinco maiores bancos do país em clientes ativos do INSS.

O banco concluiu o trimestre com uma carteira de crédito avaliada em R$ 9,7 bilhões, crescimento de 41% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e um crescimento de 44% da carteira de crédito consignado, atingindo R$ 5,7 bilhões. Comparado ao trimestre anterior (4T21), houve um aumento de 298% na carteira de antecipação do saque aniversário do FGTS, que atingiu R$ 872 milhões.

No primeiro trimestre de 2022, ainda foi apurado um crescimento no número de apólices de seguros, que atingiu o valor de R$ 46 milhões no volume de prêmio bruto. Tal valor é 15% superior ao mesmo período do ano anterior.

O Banco Mercantil do Brasil teve, no ano passado, duas elevações de rating por agências internacionais de classificação de risco. A Fitch Ratings elevou o Rating Nacional de Longo Prazo de BBB- para BBB+ e o Rating Nacional de Curto Prazo de F3 para F2. Já a S&P Global Ratings elevou o rating de crédito de emissor de longo prazo em dois graus, de BBB+ para A.

