Madero de Congonhas ganha destaque na operação da rede

Desde que aterrissou no Aeroporto Internacional de Congonhas, o restaurante Madero já atendeu quase 50 mil clientes. Com isso, o restaurante de Congonhas está, desde sua inauguração, entre as operações de maior tráfego na rede Madero em todo o Brasil.

O sucesso se dá por ser uma opção rápida e com o mesmo preço aplicado a todos os restaurantes do Grupo Madero, isso dentro da área de embarque de um dos maiores aeroportos do Brasil, o que geralmente não é comum.

Com receitas exclusivas criadas pelo chef Júnior Durski, fundador e CEO do grupo, os passageiros podem degustar o Cheeseburger Madero, carro-chefe da rede, feito com um pão crocante, alface e tomate orgânicos, maionese artesanal, queijo, carne com baixo teor de gordura, sem a adição de conservantes artificiais. Também estão disponíveis as famosas minicoxinhas e as batatas fritas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

PLAY: A curiosa doença de dançar que "explodiu" 6 séculos atrás

Omarson Costa: Será o fim das Estrelas de Cinema e TV?

PLAY: A Cidade de Vapor, livro póstumo de Carlos Ruiz Zafón, honra o autor