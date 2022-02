Lojas Renner lança podcast sobre inovação e carreira. Ouça

A Lojas Renner, varejista de moda omni, lança nesta segunda-feira, 14, um podcast que vai promover discussões sobre inovação e carreira, além de ser uma fonte de conteúdo para profissionais do segmento de tecnologia. A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela comunidade Encantech, grupo criado dentro da varejista, que busca atrair e desenvolver talentos de diferentes partes do mundo nas áreas de TI, dados, digital e agilidade.

Os episódios do podcast serão publicados no Spotify quinzenalmente com duração de 30 a 50 minutos. E a primeira temporada tem a participação de diferentes colaboradores da varejista, que trabalham em frentes relacionadas à TI, dados, digital e agilidade.

Com o podcast, a Lojas Renner quer dar ainda mais visibilidade ao universo tech que está relacionado à atuação do ecossistema de moda e lifestyle da companhia, formado pelas marcas Renner, Camicado, Youcom, Ashua, Realize e Repassa.

De forma dinâmica e descontraída, os episódios têm depoimentos dos profissionais relatando casos e vivências e trazendo à tona discussões sobre temas relevantes do mundo tech, tudo isso em um formato de bate-papo. Além disso, uma segunda temporada deve estar disponível ainda neste primeiro semestre.

