Live debate como pequeno negócio pode se destacar no mundo digital. Veja

Live realizada pela FDC vai reunir especialistas para debater temas essenciais para micro e pequenos negócios, nesta terça-feira, 26, em que será lançado o e-book da Coletânea “Economia Digital Passada a Limpo”. O evento traz um recorte especial e bastante pragmático sobre como as empresas de pequeno porte devem agir para ter boa performance, conquistando novos mercados, aumentando a produtividade e desenhando modelos de negócios bem-sucedidos. Durante a live, o público poderá tirar as dúvidas e também compartilhar dicas. Para se inscrever, basta acessar o link.

Participam do encontro Carlos Arruda, professor da FDC, Carlos Melles, presidente do Sebrae, Heloisa Menezes, professora convidada da FDC, Ramon Martins, diretor de Food Service e Micro e Pequenos Negócios da TOTVS, Robson Luiz da Silva Fernandes, empreendedor do setor de varejo de confecções, e Francisco Saboya, diretor superintendente do Sebrae PE.

A Série Economia Digital é fruto de uma parceria entre a Fundação Dom Cabral (FDC), uma das nove melhores escolas de negócios do mundo, de acordo com o ranking do jornal britânico Financial Times (edição 2020), com o Sebrae, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Cgee), Stefanini, TecBan e TOTVS e está fundamentada em uma coleção de e-books que busca responder, de maneira interrogativa e provocativa, cem questionamentos sobre o tema. A coletânea é gratuita e está disponível no site.

O sexto livro inteiro é dedicado aos pequenos negócios e construído a partir de casos reais, pesquisas e reflexões de acadêmicos, instituições relevantes e especialistas com vasta experiência como Lucas Câmara, diretor executivo do Centro para a Quarta Revolução Industrial afiliado ao World Economic Forum; Rafael da Silva Alvim da Comissão de Proteção de Dados da OAB/DF; Renata Malheiros, coordenadora do Sebrae Delas, que reúne projetos de empreendedorismo feminino do Sebrae, e Ramon Martins, diretor de Food Service e Micro e Pequenos Negócios da TOTVs.

De acordo com Carlos Arruda, professor e diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC, “ao analisar a realidade das micro e pequenas empresas, fica clara a necessidade de tratar a digitalização e a transformação digital em níveis diferenciados de aplicação e de maturidade. O livro considera que o mundo das startups já está bem estudado, mas o mesmo não vale para as pequenas empresas tradicionais, que não são nativas digitais. Estas têm mais dificuldades, mas estão atentas ou foram empurradas para o mundo digital com a pandemia”.

Para Rafael Moreira, economista e assessor da diretoria técnica do Sebrae Nacional, onde trabalha com transformação digital e inteligência de negócios, “é essencial empoderar os micros e pequenos negócios e apoiá-los na busca por uma maior participação nos ganhos da economia digital”.

